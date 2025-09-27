Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem
Nježni krem sir savršeno se upotpunjuje sa zrelim avokadom, čije mekane teksture i blag okus čine pravu harmoniju
Ovaj sendvič je pravi raj za ljubitelje svežih, kremastih i bogatih okusa. Početna osnova je nježni krem sir, koji se savršeno upotpunjuje sa zrelim avokadom, čije mekane teksture i blag okus čine pravu harmoniju. Dimljeni losos dodaje dašak sofisticiranosti, a mlada salata daje osvežavajući kontrast i hrskavost.
Za završni dodir poširano jaje donosi kremastu i bogatu teksturu koja se savršeno uklapa sa svim okusima. Svaki zalogaj ovog sendviča nudi balans između kremastih, dimljenih i osvežavajućih nota, savršen za uživanje u bilo kojem dijelu dana.
Idealno za lagani ručak, doručak, ili čak užinu koja će vas zasititi, a opet ostaviti osećaj lakoće.
Recept za sendvič sa krem sirom, avokadom, dimljenim lososom, mladom salatom i poširanim jajem
Sastojci:
- Burger pecivo 1 kom
- Krem sir 40 g
- Dimljeni losos 60 g
- Mlada salata 30 g
- Jaje 1 kom
- Avokado 1 kom
- Maslac 10 g
Priprema:
- Pecivo prerežemo po pola i lagano zapečemo unutarnje strane na maslacu, zatim ga bogato namažemo krem sirom i na sir stavimo začinjenu mladu salatu.
- Avokado narežemo na tanke kriške i složimo na salatu, a zatim na njega stavimo dimljeni losos.
- Poširamo jedno jaje i stavimo na dimljeni losos.
- Gornju stranu peciva također namazemo krem sirom i poklopimo sendvič.
