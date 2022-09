Mljeveno mljeveno meso ni u zamrzivaču ne može stajati predugo, jer gubi vlažnost, a time se narušava i kvaliteta okusa, tvrde iz U.S. Department of Agriculture (USDA), a prenosi Women's Day. U originalnom pakiranju može stajati do dva tjedna, a ako ga planirate čuvati dulje od toga, bilo bi dobro da to pakiranje omotate folijom ili ga stavite u vrećicu za zamrzavanje. Dobro je, također, napisati na vrećicu i datum, kako biste točno znali do kada vrijedi. Također, USDA kaže da što ranije zamrznete govedinu, to bolje. Ako ga stavite u zamrzivač čim dođete iz trgovine, bit će svježije kada ga odmrznete nego da ste ga zamrznuli kasnije ili ako ste ga zamrznuli već kuhanog.