Osim toga, na nekim proizvodima je već i naznačeno da se rok trajanja može zanemariti. “Upotrijebiti do” označava datum do kojega je namirnica sigurna. To ne znači da je odmah nakon tog datuma pokvarena, nego jednostavno da proizvođač do tog datuma jamči njenu sigurnost. “Najbolje upotrijebiti do” označava datum do kojega je hrana na svom vrhuncu po okusu ili kvaliteti. Dakle, i nakon toga je namirnica zdravstveno ispravna (ako se ispravno čuva), ali možda promijeni teksturu i slično.