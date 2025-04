Kako iskoristiti kuhana jaja nakon Uskrsa? S ovim receptima nećete pogriješiti

Ostatci hrane nakon Uskrsa znaju se vući danima. Prvi dan nakon još nije problem pojesti komad šunke ili koje kuhano jaje, ali nakon toga postaje mukotrpno. Još gore je što kuhana jaja u hladnjaku mogu trajati maksimalno tjedan dana, pa čekate sve do zadnjeg trena da bi ih iskoristili. No bez brige, sreća u nesreći je što se kuhana jaja mogu iskoristiti na zaista puno načina, a mi imamo 10 jednostavnih recepata s kojima će to biti najlakše.

Punjena jaja

Jaja su uskrsni klasik, a ima li boljeg načina da iskoristite kuhana jaja od punjenih jaja? Jednostavna punjena jaja su ukusna i praktična namirnica koju možete pripremiti za bilo koju prigodu. Recept nije samo brz, već je uvelike prilagodljiv vama i vašim prehrambenim navikama i preferencijama.

Ruska salata

Slična francuskoj, ali s dodatkom mesa, ruska salata je bogatija verzija popularnog priloga. Idealna je za potrošiti višak kuhanih jaja nakon Uskrsa. Često se poslužuje kao predjelo ili prilog, a priprema je jednostavna i može se unaprijed napraviti.

Ruska salata sastojci:

4 kuhana jaja

2 krumpira

2 mrkve

150 g graška

200 g šunke ili kuhane piletine (narezane na kockice)

4 kisela krastavca

200 g majoneze

Sol i papar

Ruska salata priprema:

Skuhajte i ohladite krumpir, mrkvu i grašak. Narežite na sitne kockice. Kuhana jaja, šunku i krastavce također narežite. U velikoj zdjeli pomiješajte sve sastojke s majonezom, posolite i popaprite. Dobro ohladite prije posluživanja.

Francuska salata

Ako vam je nakon Uskrsa ostalo kuhanih jaja, francuska salata je savršen način da ih iskoristite. Ovo klasično jelo obično se poslužuje uz pečenja ili kao predjelo, a obožavaju je i djeca i odrasli. Brzo se priprema, a u hladnjaku se može čuvati i do nekoliko dana.

Zapečena jaja u bešamelu

Ovo je idealna hrana za pripremiti kad ne znate što bi s kuhanim jajima, a tražite ukusno i zasitno rješenje. Kremasti bešamel i kuhana jaja zapečeni s malo sira čine savršen ručak ili večeru. Ako vam je ostala hrpa jaja od Uskrsa, evo kako ih možete iskoristiti.

Zapečena jaja u bešamelu sastojci:

4 kuhana jaja

30 g maslaca

30 g brašna

400 ml mlijeka

Sol, papar, muškatni oraščić

50 g ribanog sira (npr. Gauda)

Zapečena jaja u bešamelu priprema:

Napravite bešamel: na otopljenom maslacu lagano popržite brašno, zatim postepeno dodajte mlijeko uz stalno miješanje. Začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem. Jaja narežite na polovice ili kolutove i stavite u vatrostalnu posudu. Prelijte bešamelom, pospite sirom i zapecite u pećnici 15-20 minuta na 200 °C dok ne porumene.

Tjestenina s jajima

Tjestenina s jajima je jednostavan, ali ukusan obrok koji može poslužiti kao brzinski ručak ili večera. Ovaj recept je savršen za iskoristiti kuhana jaja koja su ostala nakon Uskrsa, a kombinacija sa svježim povrćem i malo maslinovog ulja daje laganu i hranjivu verziju tjestenine. Ako volite pastu na razne načine, ovo bi vam mogao postati novi omiljeni obrok nakon blagdana.

Tjestenina s jajima sastojci:

200 g tjestenine

4 kuhana jaja

1 crveni luk

1 paprika

100 g cherry rajčica

2 žlice maslinovog ulja

1 žličica origana

Sol i papar

Tjestenina s jajima priprema:

Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju, a zatim je ocijedite. Luk i papriku narežite na sitne komadiće, a rajčice na polovice. Na maslinovom ulju propržite povrće dok ne omekša. Jaja ogulite i narežite na kockice, pa ih dodajte u tavu s povrćem. Dodajte kuhanu tjesteninu, začinite oregano, solju i paprom te dobro promiješajte. Poslužite toplo.

Povrtna tortilja s jajima

Ova povrtna tortilja s jajima je odličan način da iskoristite kuhana jaja za zdrav, ali ukusan obrok. Svestran je recept koji možete prilagoditi povrćem koje imate pri ruci. Jaja nisu tu samo da se iskoriste, ona su i odličan dodatni izvor proteina.

Povrtna tortilja s jajima sastojci:

4 kuhana jaja

2 tortilje

1 paprika

1 tikvica

1 crveni luk

100 g sira (po izboru)

Sol i papar

Povrtna tortilja s jajima priprema:

Povrće (papriku, tikvicu i luk) narežite na male komadiće. Na malo maslinovog ulja propržite povrće dok ne omekša. Jaja ogulite i narežite na ploške. Tortilje stavite u tavu i punite ih prženim povrćem i jajima, a na kraju dodajte naribani sir. Tortilje preklopite i pržite s obje strane dok sir ne počne topiti. Poslužite odmah.

Jaja u curry umaku

Ovaj recept s kuhanim jajima u curry umaku savršen je za ljubitelje začinjene hrane. Curry se savršeno slaže s jajima - dokaz tome je i popularan trend gdje se punjena jaja rade s dodatnom curry praha u žumanjke. Ako tražite jednostavan način da obogatite jela od kuhanih jaja, ovo je pravi izbor.

Jaja u curry umaku sastojci:

4 kuhana jaja

1 luk

2 češnja češnjaka

1 žlica curry praha

200 ml kokosovog mlijeka

1 žlica maslaca

1 žličica garam masale

Sol i papar

Jaja u curry umaku priprema:

Na maslacu propržite luk i češnjak dok ne omekšaju. Dodajte curry prah i garam masalu, pa sve promiješajte. Ulijte kokosovo mlijeko i pustite da kuha na laganoj vatri nekoliko minuta. Jaja ogulite, narežite na ploške i dodajte u umak. Pustite da se sve kuha još 5-10 minuta, začinite po ukusu solju i paprom. Poslužite s rižom.

Foto: Pexels

Pita sa špinatom i jajima

Pita sa špinatom i jajima možda je nešto što ste prije pripremali, ali s kuhanima jajima vjerojatno rjeđe. Ovaj recept kombinira ostatke od Uskrsa i svježi špinat u hrskavom lisnatom tijestu. Možete je poslužiti kao glavno jelo ili kao lagani obrok za večeru i čak doručak.

Pita sa špinatom i jajima sastojci:

4 kuhana jaja

300 g špinata

1 luk

100 g feta sira

2 lista lisnatog tijesta

1 sirovo jaje (za premazivanje)

Sol i papar

Pita sa špinatom i jajima priprema:

Na maslacu propržite luk dok ne postane staklast. Dodajte oprani špinat i kuhajte dok ne omekša, pa ga ocijedite od tekućine. Jaja ogulite i narežite na kockice. U velikoj zdjeli pomiješajte špinat, jaja, feta sir, sol i papar. Na papir za pečenje stavite prvo jedan list lisnatog tijesta, stavite nadjev, pa prekrijte drugim listom tijesta. Premažite gornji dio jajetom i pecite u pećnici na 200 °C 25-30 minuta. Poslužite toplo.

Foto: Pixabay

Topli sendviči s jajima recept

Nekad je najjednostavnije rješenje ono najbolje. Topli sendviči s jajima savršen su način da iskoristite preostala kuhana jaja, a istovremeno uživate u ukusu toplog, hrskavog sendviča. Ovaj recept je brz i jednostavan, a idealan je za doručak ili brzi ručak.

Topli sendviči s jajima sastojci:

4 kuhana jaja

4 kriške kruha

50 g sira

Maslac

1 žlica senfa

Sol i papar

Topli sendviči s jajima priprema:

Jaja ogulite i narežite na ploške. Na tavi tostirajte kriške kruha s malo maslaca s obje strane. Na svaku krišku kruha stavite ploške jaja, senf, i pospite naribanim sirom. Zatvorite sendviče i tostirajte dok sir ne počne topiti. Poslužite odmah.

Cob salata

Cob salata je klasična američka salata koja kombinira različite sastojke, uključujući kuhana jaja, kako bi stvorila bogat i zasitan obrok. U ovom receptu, jaja imaju glavnu ulogu i to s razlogom. Salata s njima postaje kremasta i puna. Ovo jelo može se poslužiti za obiteljski obrok ili kao hrskavi, zdravi ručak.

Cob salata sastojci:

4 kuhana jaja

1 salata (po izboru)

100 g kuhane piletine

2 rajčice

1 avokado

100 g slanine

1/2 šalice kukuruza

3 žlice majoneze

Sol i papar

Cob salata priprema:

Piletinu ispecite i narežite na kockice. Slaninu pržite dok ne postane hrskava, pa je narežite na male komadiće. Jaja ogulite i narežite na ploške. U velikoj zdjeli složite povrće, piletinu, rajčicu, kukuruz, avokado i jaja. Prelijte s majonezom, posolite i popaprite, te poslužite.

