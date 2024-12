Vrvi vitaminima i hranjivim tvarima: Ovo je najmoćnije povrće za jačanje imuniteta

Nije tajna da je povrće jedna od najboljih namirnica za jačanje imuniteta, ono vrvi esencijalnim hranjivim tvarima koje organizam koristi za zaštitu stanica i borbu protiv bakterija koje uzrokuju bolest. No ako bi samo jedno povrće trebalo postaviti na vrh, koje bi to bilo?

Kada je riječ o prednostima za imunitet, crvene paprike zauzimaju prvo mjesto, prema Kristen Lorenz, registriranoj dijetetičarki. ''Crvene paprike pune su nutrijenata koji jačaju imunitet, posebno vitamina C i vitamina A'', objašnjava Lorenz. Vitamin C podržava aktivnost neutrofila, bijelih krvnih stanica koje pomažu tijelu u borbi protiv klica koje uzrokuju bolesti, napominje Lorenz. Također se može pohvaliti antioksidativnim svojstvima koja štite zdrave stanice od oštećenja. Osim toga vitamin C potiče stvaranje kolagena, koji je "ključan za održavanje integriteta kože i sluznice, što je prva linija obrane našeg tijela protiv patogena", zaključuje ova dijetetičarka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zanimljivo je da crvena paprika ima više vitamina C od naranče, popularnog voća koje se često povezuje s dobrobitima za imunitet. "Dok srednja naranča sadrži oko 70 mg vitamina C, crvena paprika slične veličine sadrži oko 150 do 190 mg", kaže Lorenz. ''Ovaj bogati sadržaj vitamina C podupire status crvene paprike kao jednog od najmoćnijih prirodnih izvora ovog vitamina za jačanje imuniteta. I to među voćem i povrćem'', dodaje ona.

''Crvene paprike bogate su beta-karotenom iz kojeg nastaje vitamin A'', kaže Lorenz. Vitamin A je uključen u funkciju T i B stanica, koje su važne komponente imunološkog sustava, napominje Lorenz. Također pomaže u proizvodnji antitijela i odgovoru imunoloških stanica, osiguravajući da se organizam može učinkovito boriti protiv bakterija, a potreban je i za zdravu kožu i sluznicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No to nisu sve dobrobiti crvene paprike, ona sadrži i vitamin E, folate i male količine cinka i selena. Vitamin E je antioksidans koji djeluje s vitaminom C. Zajedno ta dva vitamina štite stanične membrane, podržavajući imunološke stanice, napominje Lorenz. "Folat je neophodan za sintezu DNA, što pomaže u proizvodnji i sazrijevanju imunoloških stanica, dok su cink i selen minerali u tragovima koji potiču imunološki odgovor, te pomažu u zacjeljivanju rana i smanjuju upalu'', kaže Lorenz, a prenosi Real Simple.

Konačno crvena paprika sadrži i vlakna, hranjivu tvar koja održava vaša crijeva i crijevne bakterije u vrhunskoj formi. To dodatno pridonosi imunološkoj funkciji.

Foto: Pexels

Što je sa zelenim, žutim i narančastim paprikama?

Suprotno uvriježenom mišljenju, paprike različite boje nisu različite vrste, samo imaju različitu razinu zrelosti. ''Proces zrenja poboljšava i vitamin C i beta-karoten, čineći crvenu papriku boljom za imunološku funkciju u usporedbi s onima manje zrelima'', zaključuje Lorenz.

Kako jesti više crvene paprike

Grickajte ih sirove

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Crvene paprike su slađe od zelenih, žutih i narančastih, pa su idealne za grickanje. ''Kombinirajte ih s humusom ili salatom od tune. Tako unosite dodatna vlakna i proteine ​​koji će vas dulje držati sitima'', kaže Lorenz.

Dodajte ih u wok

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ubacite crvenu papriku narezanu na kockice u wok, gdje će uz vitamine doprinijeti i hrskavosti obroka. Za najbolje rezultate dodajte papriku "tijekom zadnjih nekoliko minuta kako ne biste izgubili vitamina C, koji se može razgraditi dugotrajnom termičkom obradom'', objašnjava Lorenz.

Dodajte ih u juhu

Dodajte crvenu papriku u juhu, bilo da je bistra, bilo da je kremasta. Povećat će kremoznost i količinu vitamina u jelu. Dobro se uklapa u juhu od rajčice, od mrkve ili crvene leće.

Dodajte crvenu papriku u quiche

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nadogradite svoj omiljeni recept za quiche kockicama crvene paprike. Samo ih prethodno skuhajte kako biste smanjiti sadržaj vlage i spriječiti vodenasti quiche.

Napunite ih

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Često se zelene paprike koriste za punjenje, ali probajte umjesto njih upotrijebiti crvene'', kaže Lorenz. "Napunite ih mljevenom puretinom i rižom, pospite sirom i ispecite u pećnici za uravnotežen obrok bogat hranjivim tvarima''. Ako želite punjene paprike bez mesa možete upotrijebiti grah, leću ili mrvljeni tempeh.

POGLEDAJTE VIDEO Ove godine hit su Dubaio fritule. Koštaju kao da su od zlata