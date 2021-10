Viralni video i ogromna online podrška doprinijeli su promjeni korporativne politike američkog lanca restorana Hooters, poznatog po oskudno odjevenim konobaricama.

Naime, zaposlenice su digle pobunu nakon što su dobile nove uniforme, točnije kratke hlačice koje više nalikuju donjem dijelu bikinija i otkrivaju previše.

Nove uniforme prve su odjenule konobarice u Teksasu, a potom su ih i zaposlenice u ostatku SAD-a.

Moć društvenih mreža

Međutim, jedna korisnica TikToka digla je frku dok je pokazivala nove "hlačice". Njezin video pregledan je više od 15 milijuna puta, a kolegice diljem Amerike podjednako su bijesne zbog novog dizajna.

"Ovo s*anje je čista pornografija", samo je jedan od komentara razjarenih konobarica.

"Rekli su nam da će nam hlačice izgledati kao donji dio bikinija visokog struka, no kao što možete vidjeti, to nismo dobile. Moja prva reakcija bila je da će to biti slatka uniforma ako hlačice zaista budu visokog struka. Ali kada sam sutradan došla na posao i pogledala ih, bilo je jasno da ništa neće prekriti jer imam poveću stražnjicu", objasnila je Lexius Stokes za BuzzFeed.

Konobarice mogu izabrati hlačice koje žele nositi

Ona i njezine kolegice pitale su se i kakvo donje rublje mogu nositi u kombinaciji s novim hlačicama.

Lexius kaže da su ju najviše razjarili seksistički komentari na društvenim mrežama u kojima korisnici pišu da su pristale na oskudne opravice kada su se zaposlile u Hootersu, što nije istina.

Nakon pobune na društvenim mrežama, Hooters je u nedjelju povukao nove uniforme i predložio konobaricama da same izaberu koji stil hlačica im najviše odgovara, stari ili novi.