Koliko vam se puta dogodilo da ste htjeli jednu nijansu ruža, a niste je našli pa ste kupili drugu? Zatim, za par dana naišli ste baš na onu koju ste tražili i stari ruž postaje prošlost. No, koliko dugo smijete koristiti ruž? Priznajte, sigurno imate i paletu s veselim bojama! Realno, koliko često iz kuće izlazite s ljubičasto-žutom kombinacijom na očima? "Svake prijestupne", sigurno ćete pomisliti.

Nakon ovih brojeva, sigurni smo da ćete pametnije kupovati svoje kozmetičke proizvode.

Puder

Ako s nečim trebate paziti, onda je to svakako puder. Puder je pokvaren ako je promijenio teksturu. Što točno znači "promijenjena tekstura"? Ako primjetite da su se sastojci početli odvajati pa u svom puderu pronađete vodenastu tekućinu, puder je pokvaren. Najčešće se to događa nakon što je otvoren godinu dana. Osim toga, puder mijenja i boju i miris, a kemijski sastojci na koži tako mogu izazvati jako crvenilo ili osip. Traje uglavnom između šest mjeseci i godine dana.

Ruž

Iako ruž za usne ne privlači toliko bakterija, preporuka je da se koristi prvih 12 do 18 mjeseci. Bez obzira na to što u sebi sadrže prirodne prezervative poput parabena, esencijalnih ulja i vitamina koji ih štite od bakterija, oni gube svoja svojstva nakon godinu dana korištenja.

Maskara

Još nešto na što jako trebate paziti. Maskara uglavnom traje do šest mjeseci, a nakon roka u njoj se počinju stvarati bakterije. Najopasnija je zato što se nanosi na posebno osjetljivo područje.

Paleta

S obzirom na to da je paleta naših najdražih sjenila zapravo proizvod u prahu, nije toliko podložna nastanku bakterija. No, bez obzira na to, treba paziti na kistove i spužvice kojima sjenilo nanosimo. Rok trajanja sjenila je do tri godine.

Olovka za oči

Olovke za usne neće se brzo pokvariti, ali zaboravite na njeno posuđivanje jer je upravo kod posuđivanja razvoj bakterija najveći, a samim time, raste i mogućnost pojave herpesa i sličnih kožnih oboljenja. Rok trajanja olovke za oči je između jedne i dvije godine.

Tuš za oči

Tuš za oči može se koristiti između tri mjeseca i tri godine - ovisno o tome je li tekući ili je li u olovci. Tekući tuševi za oči jednake su formule kao i maskare, dok su tuševi za oči u olovci dugotrajniji jer, šiljenjem zapravo uklanjamo bakterije.