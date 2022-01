3. Optimizam: Možda se čini klišejem, ali smanjenje razine stresa i optimizam mogli bi vam spasiti život. Brojne studije su to pokazale, uključujući istraživanje Duke-NUS Medical School u Singapuru iz 2018. Pitali su gotovo 5000 ljudi starijih od 60 godina koliko su sretni, a zatim pratili tko je umro u sljedećih šest godina. Istraživači su otkrili da je među sretnim starijim ljudima 15 posto preminulo u usporedbi s 20 posto, među nesretnim starijim ljudima. Do vrlo sličnog nalaza došlo je iste godine Medicinski fakultet Sveučilišta u Bostonu, koji je otkrio da su "najoptimističniji" muškarci i žene imali do 70 posto veće izglede da će navršiti 85 godina. Istraživači su rekli da bi se ti ljudi mogli lakše "oporaviti od stresora". I sam stres negativno utječe na zdravlje, kako izravno na tijelo, tako i neizravno, tjerajući ljude da jedu više ili možda puše.