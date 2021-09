Barem tako sugeriraju nedavno objavljeni rezultati Europske zdravstvene ankete Eurostata iz 2019. godine koji su pokazali da je u Hrvatskoj gotovo dvije trećine ili 65 posto odrasle populacije imalo je prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. S ovom zastrašujućom brojkom smjestili smo se na sam vrh liste zemalja EU po broju odraslih ljudi s prekomjernom tjelesnom masom. Debljina nije tek stvar estetike, debljina izravno utječe na kvalitetu života i predstavlja jedan od glavnih faktora rizika za razvoj brojnih zdravstvenih problema. Ljudi s prekomjernom tjelesnom masom skloniji su razvoju kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, osteoartritisa, različitih oblika malignih bolesti, izloženiji su razvoju psihičkih bolesti poput depresije.

Upravo iz tog razloga, dramatični rezultati Eurostatovog istraživanja trebali bi poslužiti kao poziv za buđenje i potaknuti nas da razmislimo o životnim navikama koje su nas dovele na ovu nesretnu listu i koje nam u konačnici ugrožavaju zdravlje i život. Naravno, prevladavajući visoki indeks tjelesne mase kod velikog djela populacije povezan je sa sjedilačkim načinom života i nedovoljno kretanja, ali u prvom redu je rezultat loših prehrambenih navika. Unos prevelikih količina procesuirane hrane, soli, slatkiša i loših masti, gazirana pića i alkohol, a nedovoljno vlakana, vitamina i minerala doveo je do toga da su loše prehrambene navike postale društveni standard koji se prenosi s generacije na generaciju pa kao rezultat toga imamo sve više djece i mladih s prekomjernom tjelesnom masom. Te negativne trendove nije lako promijeniti, no to je neophodno ako želimo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje naših najbližih.

Prvi korak u tome je promjena prehrambenih navika i uvođenje izbalansirane i zdrave prehrane kao preduvjet za zdraviji život. Za postizanje dobro balansirane prehrane kojom ćemo unijeti sve potrebne nutrijente i omogućiti nam održavanje potrebno je težiti raznolikoj prehrani koja će na dnevnoj bazi biti raspoređena u pet obroka, odnosno tri glavna obroka i dva međuobroka. Uzimanje redovnih obroka omogućit će nam da lakše postignemo ravnotežu i raznovrsnost u prehrani, te spriječiti prejedanje i smanjiti potrebu za grickalicama i slatkišima. Osnova zdrave prehrane temelji se na žitaricama i proizvodima od žitaricama kao što su pšenica, riža, raž, ječam, zob, kukuruz, a pritom treba birati cjelovite žitarice bogate vlaknima, vitaminima i mineralima pa su zbog toga i saveznik u održavanju normalne tjelesne težine. Dovoljnim unosom cjelovitih žitarica unijet ćemo u organizam potrebne količine složenih ugljikohidrata, vlakana te vitamina B skupine, potrebnih za dovoljno energije za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Za postizanje pravilne i uravnotežene prehrane, sljedeća vrsta namirnica po zastupljenosti na našem jelovniku trebaju biti različite vrste voća i povrća. Kad smo kod voća i povrća, preporuka stručnjaka jest da povrće konzumiramo u tri obroka dnevno, a dok voće u dva puta dnevno, najbolje kao međuobrok. Važnost prehrane bogate voćem i povrćem sadržana je u činjenici da su povrće i voće sadrže vrlo male količine masti i kalorija, a bogati su vitaminima, mineralima, vlaknima. Dodatno, ovaj tip namirnica u sebi ima mnogo vode pa se osjećamo sitima i samim time lakše ćemo odolijevati želji za lošim kalorijama, slatkišima i tome slično. Za zdravu prehranu važan nam je i unos mlijeka i mliječnih proizvoda koji su dobar izvor bjelančevina, kalcija, vitamina A, vitamina skupine B i vitamina D. Osim toga, fermentirani mliječni proizvodi sa zdravim bakterijama mliječne kiseline odlične su za zdravlje probavnog sustava i održavanje zdrave crijevne mikroflore. Zatim su na redu namirnice bogate proteinima poput ribe, mesa i jaja. Meso je najvažniji izvor bjelančevina, no važno je odabirati vrste mesa s manjim udjelom masti i visokim udjelom proteina te izbjegavati rafinirane mesne prerađevine koje sadrže pretežno mast, sol i industrijske dodatne i stoga nisu preporučljive za čestu konzumaciju. Također, važno je da barem jednom tjedno jedemo ribu, koja je bogata hranjivim tvarima i proteinima te omega-3 masnim kiselinama, neophodnim za očuvanje zdravlja srca, krvožilnog sustava i mozga. Osim mesa i ribe, u hranu bogatu proteinima spadaju i razne vrste mahunarki, primjerice grah, grašak, leća, slanutak i soja, a njihovim redovnim konzumiranjem u organizam unosimo i prijeko potrebne količine vlakana, željeza, vitamina i minerala, stoga ih je poželjno što češće imati na jelovniku. Za kraj, nutricionisti preporučuju da konzumaciju rafiniranih šećera i slatkiša u što je moguće većoj mjeri izbacite iz prehrane i zamijenite suhim voćem i orašastim plodovima poput badema, lješnjaka, pistacija jer su ove zdrave grickalice bogate vlaknima, proteinima te vitaminima i mineralima, pomažu nam zavarati glad, a svojim kvalitetnim sastavom doprinose boljem stanju cijelog našeg organizma i općem zdravlju.

