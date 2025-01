Slavljenje nesavršenosti: Što možemo naučiti iz dm-ove poruke #bašja

Početak je godine, period koji često vezujemo za postblagdansku melankoliju, gašenje blještavila koje je obilježilo prosinačke dane adventa, siječanjski blues i povratak svakodnevnim obavezama. Pa ipak, ako nas pitate, nova godina nije mogla početi bolje, pogotovo za sve koji su se u srijedu 8. siječnja zatekli u hotelu Esplanade.

Sami početak 2025. dm je odlučio obilježiti tako što će nas podsjetiti na ono što je uistinu važno, a zapravo nas na to često treba podsjećati. Iako je to nešto što se čini jednostavnim, užurbana svakodnevica i izazovi koje nam u različitim fazama donosi život, lako dovedu do toga da izgubimo iz vida oslonac koji nam je prijeko potreban, a možemo ga pronaći jedino u samima sebi.

Taj oslonac sastoji se iz prihvaćanja samih sebe, njegovanja vlastite individualnosti i pronalaženja snage upravo u tome što smo takvi kakvi jesmo - savršeni sa svim svojim nesavršenostima.

Događanje u Esplanadi zapravo nas podsjeća na taj oslonac i ujedno je najava nove kampanje dm-a koja će biti prisutna u 12 zemalja. Kampanja pod sloganom #bašja obuhvatit će raznovrsne kampanje koje će tematski pokrivati različite aspekte te tako na pozitivan i autentičan način poticati ljude na samoostvarenje.

U 2025. godini najvažnija tema bit će prihvaćanje različitosti, a odatle slogan koji sadržava i glavnu poruku kampanje u Hrvatskoj #bašja, poručuju iz dm-a.

Sve ono što nas čini posebnima

Od svojeg dolaska u Hrvatsku, dm je prepoznatljiv pod svojim sloganom „Tu me cijene, tu kupujem“. No i nakon svih ovih godina, dm je postao prepoznatljiv brand koji njeguje takav pristup pa tu poruku možemo proširiti tako da glasi: „U dm-u me ne tretiraju samo kao kupca, cijene me kao cjelovitu, jedinstvenu osobu i potiču me da svoju individualnost živim na svoj način.“ I upravo je to pristup koji karakterizira ovu kampanju.

#bašja glavna je poruka koja nas treba podsjetiti na važnost prihvaćanje samih sebe, očuvanje i razvijanje vlastite autentičnosti. Ujedno, prihvaćanje različitosti, svega onoga što nas same čini posebnima i poštovanje svega toga kod drugih ljudi, čini nas boljima i čini svijet boljim mjestom za život.

Povodom predstavljanja kampanje, ovom događanju prisustvovali su poznati gosti i influenceri koji su istaknuli svoju autentičnost i ponosno proslavili ono što ih čini posebnima. I podsjetili nas da je upravo njihova različitost i osobnost razlozi zbog kojih su uspješni i zašto ih volimo.

Sama esencija kampanje sažeta je u video spotu koji je premijerno prikazan na događanju koji možete pogledati na linku, dok je pročelje Esplanade oživjelo svjetlosnom projekcijom s porukom #bašja.

Isto tako, kako bi se još snažnije istaknula glavna poruka #bašja, održana je modna revija Hippy Gardena. Modni izričaj nam često pomaže da se izrazimo, da pokažemo svoju osobnost, i da se osjećamo dobro, ali i da to svima pokažemo. Stoga predstavljanje kolekcije branda Hippy Garden u kojoj je stavljen jasan naglasak na slavljenje unikatnosti i različitosti savršeno dobro izražava glavnu poruku dm-ove kampanje #bašja.

Hippy Garden, iza kojeg stoji kreativna direktorica i modna dizajnerica Đurđica Vorkapić svoj su modni statement izgrađivali godinama ističući energiju različitosti, oplemenjujući svaki komad s zadivljujućom kombinacijom inspiracije i profinjenosti.

Glazba koja kroz note šalje pravu poruku

Revija Hippy Garden napravljena posebno za ovu priliku sastoji se od deset modela kojima je kreatorica jasno poručila su kako fizičke i osobne razlike nestaju kad ih prihvatimo s razumijevanjem i otvorenošću.

Kao savršena glazbena podloga za ovakav nesvakidašnji event koji nas je podsjetio na ljepotu prihvaćanja različitosti i izgradnje vlastitog ja, bio je koncert nadarene, zaista jedinstvene kantautorice i glazbenice Lu Jakelić.

Čim se pojavila na sceni, Lu Jakelić je odudarala od mainstreama, i to baš zbog toga što su njezine pjesme zapravo njezina životna iskustva i emocije pretočene u glazbu. Samim time, iskrenost u njezinoj glazbi potiče nas na samospoznaju i prihvaćanje, a to je ono čemu svi trebamo težiti i na što nas Lu svojom glazbom potiče i u tome nam pomaže.

#bašja dm-ova kampanja ove će nas godine potaknuti da budemo svoji, da prihvaćamo sebe i druge sa svim svojim nesavršenostima i da upravo na takvim temeljima gradimo zdravije i sretnije odnose sa svime što nas okružuje. Ali da pritom nikada ne izgubimo sami sebe.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a!