JESTE VIDJELI OVU ČAROLIJU NA NEBU IZNAD HRVATSKE? Pogledajte zašto neki ljudi noćima nisu spavali

Komet C/2020 F3 Neowise otkriven je krajem ožujka ove godine, a noktilucentni oblaci su se na ovim geografskim širinama u većem broju pojavili tek prošle godine

Brojni profesionalni i amaterski astronomi i fotografi u Hrvatskoj proteklih nekoliko noći nisu prospavali zbog dva rijetka fenomena koja su obilježila nebo. Naime, tijekom ovog tjedna noću se vidi nedavno otkriveni komet C/2020 F3 Neowise, a sinoć su njegovu svjetlinu upotpunili rijetki noktilucentni ili noćni svjetleći oblaci.

“Komet C/2020 F3 Neowise je već nekoliko dana vidljiv iz naših krajeva i sama sam ga do sada dva puta fotografirala. Kako se u jučerašnjem danu izmijenila kiša pa bura htjela sam iskoristiti takve atmosferske uvjete da ga pokušam bolje dokumentirati. Velebit, planina koju obožavam, ovih dana do sada mi je ustvari zadavao glavobolju, jer je nama iz Zadra u smjeru u kojem se i komet trenutno nalazi, pa je to značilo da dobar dio vremena kad je komet vidljiv ne mogu iskoristiti. I to je upravo onaj bolji, tamniji dio noći. Međutim znala sam da se komet ipak malo ‘podignuo’ i upravo sam taj Velebit jutros htjela iskoristiti kao dominantni dio kadra, što mi se već nakon prve fotografije u 3:30 ujutro činilo odličnim. Nakon 15 minuta fotografiranja uočila sam formiranje noktilucentnih oblaka što me je dodatno oduševilo jer su pojava koju ne viđamo toliko često. Da sam tražila bolju kulisu za fotografiju teško da bih ju mogla naći“, ispričala je za Index amaterska astronomkinja Natalija Kosović.

Osim kometa otkrivenog 27. ožujka, koji je dobio ime po NASA-inom teleskopu koji ga je zabilježio, iznimna su pojava i noćni svjetleći oblaci. No, oni nisu baš rado viđeni na ovim prostorima. Naime, oni se formiraju u najvišim dijelovima atmosfere i uglavnom iznad polova. No, od prošle se godine pojavljuju i južnije, iznad Europe i Sjeverne Amerike. Razlog tomu je vjerojatno vlažna mezosfera i visoke emisije metana koji se u tom dijelu atmosfere pretvara u vodu pod djelovanjem sunčevih zraka.