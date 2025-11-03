Istraživanje otkrilo porazne podatke: Još jedna tema o kojoj se žene mahom srame pričati

Novo istraživanje pokazalo je da su žene znatno manje sklone otvoreno razgovarati o svojim financijama s prijateljima u usporedbi s muškarcima.

Prema istraživanju, objavljenom povodom Tjedna razgovora o novcu (Talk Money Week), samo 39 posto žena osjećalo se ugodno sudjelovati u takvim razgovorima, što je znatno manje od oko 50 posto muškaraca kojima takvi razgovori nisu problem.

Generacijske i spolne razlike

Studija, naručena od strane Službe za novac i mirovine (MaPS), također je istaknula značajnu razliku u dobi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Svega 37 posto osoba starijih od 55 godina osjećalo se opušteno razgovarajući o svojoj financijskoj situaciji, u usporedbi s 56 posto mladih u dobi od 18 do 34 godine. Među više od 2.400 sudionika iz Ujedinjenog Kraljevstva, kao najčešći razlozi za ovu suzdržanost navedeni su sram, strah od osuđivanja i osjećaj osobnog neuspjeha.

"Razgovori o novcu ne moraju biti savršeni, samo se trebaju dogoditi", izjavila je Jackie Spencer, viša voditeljica za politike i prijedloge u MaPS-u.

"Preuzimanje kontrole nad novcem, otvoren razgovor o njemu i dijeljenje tereta koji financijske brige mogu uzrokovati često pomaže ljudima da se osjećaju manje pod stresom ili tjeskobom te da imaju više kontrole. To također pomaže u donošenju boljih i informiranijih financijskih odluka."

Istraživanje je u rujnu provela agencija Opinium, piše Independent.

Kako voditi konstruktivan razgovor o novcu?

MaPS je ponudio nekoliko prijedloga za uspješno vođenje razgovora o financijama:

Upravljajte emocijama . Normalno je osjećati se emotivno kada se govori o novcu, ali pokušajte ostati smireni i usredotočeni. Ako je potrebno, odvojite vrijeme kasnije kako biste obradili svoje osjećaje i mogli jasno razmišljati tijekom razgovora.

. Normalno je osjećati se emotivno kada se govori o novcu, ali pokušajte ostati smireni i usredotočeni. Ako je potrebno, odvojite vrijeme kasnije kako biste obradili svoje osjećaje i mogli jasno razmišljati tijekom razgovora. Slušajte bez prekidanja . Upadanje u riječ često može dovesti do svađa. Dopustite svakoj osobi da se u potpunosti izrazi. Ako dođe do prekidanja, nježno predložite da govorite naizmjence kako bi se svi osjećali saslušanima.

. Upadanje u riječ često može dovesti do svađa. Dopustite svakoj osobi da se u potpunosti izrazi. Ako dođe do prekidanja, nježno predložite da govorite naizmjence kako bi se svi osjećali saslušanima. Izbjegavajte krivnju ili osuđivanje . Pokušajte započeti rečenice s: "Ja osjećam" ili "Ja mislim" umjesto s "Ti". Optužbe i negativan govor tijela mogu uzrokovati da se druga osoba povuče.

. Pokušajte započeti rečenice s: "Ja osjećam" ili "Ja mislim" umjesto s "Ti". Optužbe i negativan govor tijela mogu uzrokovati da se druga osoba povuče. Držite se teme . Ostanite usredotočeni na financijsko pitanje o kojem se raspravlja. Ako se pojave druge brige, ostavite ih za neku drugu priliku.

. Ostanite usredotočeni na financijsko pitanje o kojem se raspravlja. Ako se pojave druge brige, ostavite ih za neku drugu priliku. Znajte gdje potražiti pomoć. Pripremite kontakt podatke dobrotvornih organizacija ili službi za podršku u slučaju da vam je potrebna vanjska pomoć za napredak. Primjerice, postoje bronji besplatni alati poput planera proračuna i kalkulatora štednje te smjernice o tome kako razgovarati s voljenom osobom o novcu.

Razbijanje tabua oko razgovora o financijama ključan je korak prema boljoj financijskoj pismenosti i smanjenju stresa povezanog s novcem za sve, bez obzira na spol ili dob.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Stručnjakinja savjetuje kako držati novčanik pod kontrolom: 'Ovo napravite čim sjedne plaća'