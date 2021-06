Blogerica i influencerica Rachelle Stanley, koja je poznatija kao Rachy, na Instagramu je otkrila da ne planira svog trogodišnjeg sina Jacoba odvikavati od pelena te ga učiti da koristi kahlicu.

Njeno priznanje potaknulo je veliku raspravu te je dobila i mnoštvo kritika, no Rachy ne posustaje, a njenu objavu prenosimo u cijelosti.

"Jacob je vrlo bistro dijete. Sjajno usvaja stvari i već briljira u matematici, jezicima i gramatici. Trebalo mu je malo duže da prohoda, ali i to je uradio. Zato smatram da trebam biti strpljiva dok prelazi i ovu prepreku. On ide u vrtić svakog dana od 8:45 do 11:15 sati. Samo utorkom ostaje do 15 sati. Pa ipak, on je jedini dječak u svojoj grupi koji nosi pelene i koji se redovno upiški.

Bezuspješno je tražila savjet posvuda

Odgajatelji su puni razumijevanja za njega, ali ipak me osuđuju zbog toga. I ja se plašim da nemam s kim popričati, jer i okolina me osuđuje zbog toga što mi je sin i dalje u pelenama. Jacob je bio iznenađenje. Nikad nisam planirala djecu, a opet je savršeni dodatak našoj obitelji. Prije oko godinu dana pokušali smo ga naučiti da skine pelene. Čak i tada bilo je, po nekim općim standardima, prekasno.

Kad je mene moja mama odvikavala od pelena, preskočila je kahlicu i odmah me stavila na wc školjku u kupaonici, pa sam tako i ja pokušala s mojim sinom. Međutim, problem je u tome što on neće da kaže kad mu se ide. Zato sam ga neumorno promatrala i pokušavala razumjeti znakove koje daje kad mora izvršiti nuždu. Međutim, samo ako se drži oko prepona i uvija noge, jasno mi je o čemu se radi. Ostale znakove rijetko kad primijetim, pa bi se sve uglavnom završilo tako što bi se on upiškio.

Tražila sam savjet posvuda, od mama u mom okruženju, ali i na Internetu. Međutim, svako dijete je priča za sebe i tako nisam uspio doći do rješenja. Moram napomenuti i da Jacob nije lijeno dijete koje dane provodi ispred tableta ili televizora. Aktivan je, igra nogomet i stalno je u pokretu. Otkad ide u vrtić, vidim da i sam razmišlja o tome da se riješi pelena. Ugleda svoje vršnjake kako ga mole da ode na toalet i to ga potiče da i sam počne raditi isto.

Jacob se želi riješiti pelena

Međutim, u tri od pet pokušaja popiškit će. Sad mi je sasvim normalno da ga pošaljem u vrtić s rezervnom odjećom i pelenama. Jedan od njegovih prijatelja redovito nam dolazi sa svojim kahlicom. Jacob je znatiželjan zbog toga i stalno me pita što je to. Međutim, ne želim ga naviknuti na kahlicu, jer mislim da će to biti korak unatrag u njegovom napretku.

Redovito ga vodim u zahod u redovitim razmacima, ali problem je što često zaspi na wc školjci i ne znam sviđa li mu se to iskustvo uopće. Moja mama kaže da bih trebala inzistirati na kupaonici. Ne razgovaram o tome sa svojim prijateljicama, preponosna sam. Međutim, bojim se pogriješiti i koristim svaki trik koji mi padne na pamet. Na primjer, Jacob obožava automobile i svaki put kad uspješno obavi nuždu u wc školjku, kupim mu novi da ga motiviram.

Ipak, kad god ga pokupim iz vrtića, otkrijem da se popiškio u pelenu. Živcira me to i uznemirava, a ne pomaže ni diskretna osuda odgajatelja. Trenutno se na majke izlijeva previše osuda i da budem iskrena, zato sam zaključila da ne želim više djece. Ne želim ni vršiti pritisak na Jacoba. Naučit će kad za to dođe vrijeme", napisala je Rachy.

Pogledajte novi komentar tjedna Net.hr-a: