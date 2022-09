Postoje radoholičari, ali i oni koji jednostavno ne vole raditi. Dok radoholičari vide svrhu svog života u radu te ih rad ispunjava, ovi drugi jedva čekaju odraditi 8 sati ili manje samo kako bi što prije otišli kući

Hrvati su dokazali da velika većina njih ne voli raditi, da dolaze na posao 5 minuta prije ili čak i kasne po pola sata, a jedan Hrvat koji radi kao konobar se obratio korisnicima Reddita kako ga je kolegica napala jer je došao 5 minuta prije početka radnog vremena: "Koliko prije dolazite na posao i krećete raditi? Treba mi možda minuta da počnem raditi od ulaska na posao, tako da ne mislim dolaziti 20 minuta prije, dođem nekih 5 minuta prije. Jučer mi je kolegica, koja je isto studentica, počela prigovarati kad se dolazi na posao."

Dolaze 5 minuta prije

Jedan Dalmatinac je rekao: "Dođem 5-10 minuta ranije i pijem kavu onda 30-40 minuta."

"Radim u kafiću, dođem točno 4 minute prije nego trebam otvoriti. Isto je bilo prigovora da moram doći bar pola sata ranije da sve pripremim za raditi (prebrojim kasu, postavim terasu, uključim glazbu i sve to što već treba). Ne pada mi na pamet, plaćena sam po satu i ako radim od 6, onda radim od 6 i ni sekundu ranije. Postaviti terasu i sve to skupa mogu i kad je kafić već otvoren, ionako ujutro nema nikoga nego par gostiju koji mogu piti kavu dok ja pored njih razvlačim terasu. Isto vrijedi i za njih, nekad mi u 5:57 mašu vani da naruče, ne pada mi na pamet, radim od 6. Mislim da isto vrijedi i za sve druge poslove ako se radi od nekog sata onda se točno tada i počinje raditi. Možeš eventualno doći par minuta ranije dok skineš jaknu i to. Čak za druge poslove to vrijedi i više jer dok tipa uredski poslovi od 8 sati radnog dana imaju manje od pola tog vremena pravog produktivnog rada, konobari od 8 sati imaju 9 sati produktivnog rada. Ne znam. Mrzim više taj posao", objasnila je jedna konobarica. Na to se nadovezao konobar: "Eh da, i ja sam konobar, ali nemam zadatak da pripremim terasu ili brojim novac prije početka rada. Ako radim od 18:00 onda se tada primam šanka, tako da ne vidim razlog da mi ova sere."

"Minutu, ili na minutu i onda pijem kavu na račun radnog vremena i ne, ne mislim doći pola sata prije i biti dio obitelji jer mi idete na k... i nesposobni ste. Bilo bi bolje da ste džogirali tih pola sata i fokusirali se na rad nego da tu sjedite s bezvrijednim socijalnim maskama", dodao je jedan muškarac.

Poslodavac ne vrednuje raniji dolazak

Neki smatraju da poslodavac ne vrednuje njihov raniji dolazak: "Još postoje ljudi koji misle da će netko vrednovati vaš dolazak ranije na posao?

Ulazite u ured najranije u 7:59. Na kraju radnog vremena kvaku hvatate u 15:59:56 (četiri sekunde da otvorite vrata, izađete i zatvorite vrata u 16:00:00)." Na to je drugi rekao: "Ne mislim, zato i ne vidim razlog da mi ona sere ako radim od 18:00 onda se u 18:00 primam posla."

"Ni minutu ranije. Ako sam plaćen od-do onda ću i raditi od-do. To što ljudi misle da će se raniji dolazak svidjeti šefu ili još bolje, nagraditi, neki je njihov divlji fever dream", objasnio je jedan muškarac.

Neki kasne na posao

Većina ljudi je rekla da kasne na posao: "Sve ovisi gdje radiš. Ja sam na prošlom poslu dolazio 15 minuta prije početka smjene da se prenese smjena i popričaš s kolegama. Sad u novoj firmi radim od 6, ali dođem u 6 i 10."

"Dođem kasnije, ali zato odem ranije. Prestali su s komentarima "kad se ide" i "kad se dolazi" kad su skužili da me nije briga", objasnila je jedna žena.

I drugi su dodali da kasne redovito: "Ljudi dolaze ranije na posao? Što? Radim od 8, nastojim doći do 8:30. Kava do 9 i onda gablec u 11."

"Dođem pola sata do sat kasnije, odem ranije. Ako je neka špica, onda ostajem koliko god treba, radim vikende i slično. Srećom rijetko je špica", rekla je jedna osoba, a jedan Dalmatinac se nadovezao: " Dođem 30 min kasnije i još 15-tak minuta mi treba da dođem k sebi."

Muškarac iz Trogira je rekao: "Kasnim 2 sata. Radim za samog sebe i nije prodaja nego mjesečna usluga pa nemam problema."

Dobili jezikovu juhu

Jedan Zadranin je rekao: "Sjećam se noćnih smjeni u partikularno slavnom fast foodu u Zadru gdje se redovno ostajalo i do 7 ujutro iako je smjena bila do 6, ali sam puno puta dobio jezikovu juhu jer bi došao samo 2-3 minute prije 10 navečer u smjenu."

"U bivšoj su me firmi pokušavali natjerati da dolazim 20 minuta ranije na posao. Bezuspješno. Od dolaska na posao do početka rada mi je 3 minute bilo uvrh glave i nikad nisam došla ranije. Također su si umislili da ću im ostajati duže poslije radnog vremena 30 minuta, a dovoljno je također 3 minute da se zatvori jer kao piše nam se toliko, ali i na plotu svašta piše, tako da nikad nisam ostajala. Ipak i ja znam čitati, a i računati satnicu, tako da mene nitko ne može raditi budalom i tjerati me na silu da ostajem i skupljam prekovremene koje mi nikad nitko ne bi platio jer nikome od kolega nikad nisu bili plaćeni", objasnila je jedna Dalmatinka.

Ni ne rade na poslu

Neki su objasnili kako im izgleda radni dan: "Kako misliš prije? Dođem u 8:20, do 9 pijem kavu. Onda radim do 11, odem na pauzu i poslije toga surfam."

"Dođem do 8, ulogiram se i onda se pola sata zezam na internetu", dodao je drugi.

Javio se i jedan IT-ovac i objasnio svoj dan: "Radim u modernoj IT firmi gdje se počinje raditi u 10, ali dođemo ranije baciti pikado i piti organsku kavu sa sojinim mlijekom dok doručkujemo veganski burger iz McDonald'sa."

"Krenem na posao 1 sat prije početka, iako mi je 10 minuta do posla. Vozim polako da što duže budem u svom BMW-u. Kao fol tražim najbolje parking mjesto nekih 5 minuta da još malo držim ruke i milujem umjetnu kožu na volanu. Kad parkiram, pustim 2 minute da se ohladi turbina, a za to vrijeme gledam je li ima kakva dlaka u autu pa ju bacim kroz prozor. Ugasim auto pa još 3-4 minute sjedim u tišini u svom BMW-u, ponekad pobrišem znak usred volana jer se često zaprlja od mojih prstiju jer ga često gladim i tako dođem pred posao, zapalim cigaru i polako pušim i gledam svoj BMW, prije 8-satnog rastanka", objasnio je jedan veliki ljubitelj BMW-a.