Incidenti u kojima šefovi prelaze granice s radnicima mogu stvoriti osjećaj nelagode, a ponekad i ozbiljne posljedice po emocionalno i profesionalno blagostanje zaposlenika.

Zaposlenici mogu poduzeti određene mjere kako bi zaštitili sebe i svoja radnička prava. Tako je jedna osoba na Redditu postavila pitanje koje je bilo najgluplje pitanje koje im je postavio šef.

Foto: Shutterstock

Kao da radnici ne rade za plaću

"Mojoj ženi je kasnila plaća (inače mizerija) i pita ona šefa kad će, a on nju mrtav ozbiljan pita za što joj trebaju novci", komentirao je jedan muškarac.

Drugi je ispričao što mu se dogodilo na poslu: "Kod bivšeg poslodavca, koji inače ima veliki profit, a fizikalija je ubilačka (uglavnom skladište). U prosincu 2023. svima su skinuli 50 eura s plaće bez da su ikome rekli i kad smo se žalili, ekipa iz uprave je rekla kako mi mislimo samo na sebe i oni su si 50 eura skinuli s plaće pa se ne žale, a mi smo se sebični našli žaliti. A ono, u prosincu imamo najveći promet i profit tako da je lom kičme i oni idu skidat 50 eura. Pun k*** ljudi je do trećeg mjeseca dalo otkaz i frajeri su digli plaću za nekih 200 eura i zvali sve stare radnike. Dosta nas ih je od***."

Neki su se osvrnuli na povišice: "Kad sam došao prije par mjeseci tražiti veću plaću, rekao mi je da je on u mojim godinama radio za 1500 kuna, da što bih ja htio."

"Ako budeš radio duplo više, kupit ću si još jedan BMW", "Mogao je i moj sin umjesto tebe raditi, ali ne želim da ikada radi ovaj posao", "Mi smo tebe bili pustili kod ginekologa sat vremena ranije prije četiri mjeseca", "Tražimo novog djelatnika jer si trebala najaviti da ćeš biti bolesna bar dva dana ranije", glasili su ostali komentari.

Foto: Shutterstock

Zapošljavanje zbog privlačnosti

Neke žene su ispričale zašto su primljene na posao: "Da sam zaposlena jer sam se svidjela kolegi koji je bio optužen za seksualno zlostavljanje i jer se nadao da će biti nešto.

"Radio sam, ali ne tako dugo u firmi gdje je fotka u životopisu bila jedini kriterij pri zapošljavanju. Naravno, uz kopanje po društvenim mrežama da skuže je li dotična slobodna", prisjetio se jedan muškarac.

Druga žena je otkrila zašto je dala otkaz: "Stajao mi je iznad glave dok sam nešto radila na računalu pa mi je rekao 'kolegice, na poslu se treba nešto i raditi'. I inače se pasivno agresivno ponašao prema meni, uglavnom ignorirajući me. Dala sam otkaz."

Foto: Shutterstock

Poslodavci nemaju obzira za smrtne slučajeve

Ostali su se osvrnuli na to da njihove nadređene osobe nisu imali razumijevanja: "Nije šef, ali je poslovođa. Kolega ga je došao obavijesti o smrtnom slučaju u obitelji i najavio je da ga neće biti iduća dva dana na poslu, na što mu je ovaj mrtav hladan rekao da mora to najaviti bar tjedan ranije. Kolega se samo skupio i otišao, a ovaj je ostao u šoku."

"Ja sam tražio slobodan jedan dan kad mi je bratić poginuo u prometnoj. Moj tadašnji poslovođa mi je rekao zašto trebam cijeli dan, njemu je nedavno prijatelj poginuo pa je on izašao samo na sprovod i vratio se dalje raditi", šokirano je komentirao jedan muškarac.

Neke voditelji nemaju osjećaj za radno vrijeme: "Sjedim na WC-u na poslu, zvoni telefon, zove me šef, odbijem poziv. Za par min izađem iz WC-a i zovem da vidim gdje gori. Prije nego što sam došao do riječi, dobio sam prodiku o tome zašto mu se ne javljam na telefon, i kako bi to bilo da se on svom šefu ne javi, i pitao me što radim i zašto se ne javljam. Nakon mojeg 'se***', ostao je bez riječi i nije više imao prigovora."

"Da mi trenutno ne mogu dati promaknuće koje su mi obećali lani, ali da imaju druge velike planove za mene i da sam im od izričite važnosti. Da neće dozvoliti da moj talent propadne. Na kraju sam dozvolio da propadnem pa sam dao otkaz", ispričao je jedan.

"Oh, da, poznato. Nakon što sam dao otkaz, kaže šef 'imao sam velike planove za tebe', haha", "Da neće biti nikad ništa ozbiljno od mene jer imam dijete. I kad mi je dijete bolesno da drugi radnici pate zbog mog bolovanja", glasili su ostali komentari.

