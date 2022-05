Hrvat koji je proteklih sedam godina radio u Njemačkoj našao se u dilemi i odlučio pitati Hrvate vrijedi li se vratiti raditi u Hrvatsku: "Vratiti se u Hrvatsku ili ne? Razmišljam o povratku u Hrvatsku nakon sedam godina u Švabiji. Trenutno radim u IT Consultingu za 3500 eura (oko 26.400 kuna) neto. Posao i plaća su mi ok, ali osim toga mi je sve u ovoj zemlji bezveze i dosadno, od odvratne hrane do debilnih ljudi. Zanima me ima slično plaćenih poslova u Hrvatskoj za nekoga tko ima tek tri godine iskustva u IT-ju te kakve su plaće i uvjeti rada konzultanata u Hrvatskoj?"

Samo ako bi radio remote

Na njegov upit mnogi su mu savjetovali da mu se vrijediti vraćati samo ako će raditi remote: "Ako možeš raditi remote za europsko tržište ili kao freelancer i s takvim primanjima živjeti u Hrvatskoj, to bi bila idealna kombinacija", na što mu je mladić u nedoumici odgovorio: "Za to mi treba još par godina iskustva jer još nisam ekspert, ali u planu je tako nešto, da."

"Hrvatska je idealna što se tiče troškova život ako možeš remote raditi. Ja sam imao neka slična iskustva kao i ti kada sam krenuo remote i našao klijenta koji daje jedno 7000 EUR (oko 52.800 kuna) (ispadne manje nakon poreza). Bitno je samo da nisi junior, nitko neće contractor juniora, ali mid je već okej", rekao mu je jedan muškarac svoje iskustvo.

Treći mu je dodao: "Dođi ovdje samo kad budeš mogao raditi remote jer se ovdje isplati jedino s plaćom druge zemlje, osim ako ti 1000 eura (oko 7500 kuna) zvuči dobro, kao što svi kod nas govore da je to vrhunska plaća", a na to mu je autor pitanja odgovorio: "Ne bih baš za 1000 eura dolazio."

"Imaš para? Da? Možeš se vratiti. Nemaš para? Bolje radi tamo za 3000 eura, nego tu za 6000 kuna. Prijatelj je na visokoj poziciji u Erste banci i zarađuje 16.000 kuna. Znači manje od tebe za par pozicija ispod direktora. Možda bi ti najbolje bilo naći remote posao za EU plaću, a živjeti tu. S obzirom na to da si u IT-ju, ne bi trebalo biti previše komplicirano", savjetovao mu je jedan.

Male plaće u Hrvatskoj

Jedan muškarac se nadovezao kako su u Hrvatskoj najveći problem plaće: "U najboljem slučaju ćeš imati duplo manju plaću. Kod nas IT strahovito kaska u odnosu na Zapad što se tiče plaća. Tako da te za povratak u Hrvatskoj čeka poprilična financijska žrtva. I onda još uzmi u obzir da je dosta stvari u Hrvatskoj neznatno jeftinije nego u Njemačkoj, a neke namirnice su i skuplje."

Povratnik o svom iskustvu

O svom povratničkom iskustvu mu je ispričao jedan muškarac: "Slabe pare, visoke cijene, ali također kao povratnik, mogu ti reći da mi je baš lijepo tu. Džaba svakog eura, ako si nesretan vani i dani ti samo prolaze. Ja došao, otvorio neku firmu, malo škicam i online poslove uz to. Ma što mi fali. Pare nisu problem, para nema. Ako sve ode u kur..., otvaram pekaru."

Ne vrijedi se vraćati

Većina mu je savjetovala da se ne vrijedi vraćati: "Nemoj se vratiti, ti lijepo i to fakat lijepo zarađuješ, nemoj ni u ludilu odbaciti to za Hrvatsku, gdje bi možda dobio samo 1000 eura ili malo više za tvoju poziciju. Jedino ako se možeš dogovoriti s poslodavcem da radiš iz Hrvatske, onda može, ali ako se ideš ovdje zaposliti u hrvatsku firmu, samo ćeš popu... šoldi. Ja sam se trenutno vratio u Hrvatsku kako bih posjetio obitelj nakon tri godine u Finskoj. Lijepo je vidjeti sve ponovno, super je naša hrana i klima je milijuna puta bolja, ali ja se nikada ne bih se htio ovdje preseliti natrag jer se od običnog posla ne može se živjeti ovdje, dok je gore u Finskoj čak minimalac 1500 eura (oko 11.000 kuna). Nije sve savršeno, ima dosta problema i tamo, ali i dalje je sto puta bolje od Hrvatske", na to se nadovezao Hrvat u dilemi: "A ne znam, ne sviđa mi se baš život u ovim sjevernim zemljama. Ljudi su arogantni, hrana fuj, vrijeme bez veze, nema mora. Jedino dobro je posao."

"Molim te dobro razmisli koliko želiš uopće živjeti ovdje. Govorim ti kao netko sa sličnim prihodima (ovdje). Doslovno ćeš na dnevnoj bazi imati napadaje panike/bijesa sa svim idiotima s kojima se mi tu susrećemo, pogotovo po pitanju kvalitete života. Ne isplati se", rekao mu je jedan Hrvat.