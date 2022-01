Pronaći svoju drugu polovicu danas je postala znanstvena fantastika, s tim se slaže velika većina solo muškaraca koji nikako ne mogu pronaći svoju pravu.

'Gdje naći curu u ova vremena?'

Jedan muškarac (23) na Redditu je pokrenuo zanimljivu raspravu pitanjem "gdje naći curu u ova vremena" i tako izazvao lavinu različitih komentara.

"Poštovani, kakve savjete imate za upoznavanje djevojaka s obzirom na situaciju. Malo subjektivno ali rekao bi da sam 7.5-8.2/10 što se tiče izgleda i dobre osobnosti. E sad caka je u tome što ni prije korone nisam baš izlazio van u provode, a sad tek nikako, eventualno u kvartovski kafić. Tinder i ostale mreže mi nisu interesantne jer uglavnom moraš platiti da bi imao više šanse. Možda su moji standardi previsoki? Kakva su vaša iskustva u zadnje vrijeme i što možete preporučiti, ne tražim fukare već pristojne cure koje se znaju ponašati. Eto možda je već bila ovakva tematika prije. Ako se neka želi javiti u inbox ili kako se to tu već zove slobodno. Ovo mi je prvi post, ljudi poz", napisao je tajanstveni muškarac željan upoznavanja svoje buduće djevojke.

Dobio je različite komentare na ovo pitanje

"Ako ne izlaziš u provode, teško ćeš i upoznati nove ljude. Provod ne mora nužno biti odlazak u noćni klub, ali moraš početi zvati ljude na cugu (ne samo cure), graditi prijateljstva tek ćeš onda preko tih prijatelja upoznavati nove ljude (najčešće na zabavama, na koje nećeš biti pozvan, ako nisi dobar ni s kim). Druži se s ljudima i upoznat ćeš više ljudi", savjetovao mu je korisnik.

"Koliko sam čuo rastu u planinama. Jako su rijetke, ali se nađu u takozvanim planinarskim društvima. Sada ne znam detalje, ali uzmi čizme i kondome", napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: "Pitaj prijatelja koji ima curu, ima li mu cura prijateljice? Inače, planinari i salsa, nema ti druge".

'Treba prihvatiti poraz ako te cura i odbije'

"Malo sam mlađi od tebe, imam 21, i imam curu već tri godine, ali ti mogu retrospektivno ovako reći, najviše što inače priječi muškarce (koliko god mi sebi to ne bi htjeli priznati) je da ne iskorištavaju priliku i da se podcjenjuju. Smatram da bi svakoj curi koja ti se svidi, koju vidiš negdje slučajno, neciljano, trebao prići i pokušati razmijeniti broj. Znam da čudno zvuči, ali sad kad sam u vezi vidim zapravo koliko to nije teško i koliko je to u svijetu odraslih drugačije. Ne moraš ciljano nigdje ni ići da bi nekoga upoznao, može to biti i netko od prijatelja itd. Ne treba se ustručavati i treba prihvatiti poraz tu i tamo ako te cura i odbije. A što se tiče ljubavi/zaljubljenosti, ona dođe spontano i u jednom trenutku ćeš samo shvatiti da je s nekom osobom to-to. Uglavnom, ako ti se neka cura svidi u kafiću ili u gradu, priđi joj, nemaš što izgubiti. Ja recimo učim za faks u NSK i tu ima puno prilika za moje prijatelje", objasnio jedan korisnik u sretnoj vezi.

"Nemoj javno tražiti curu, ali ju traži. Živimo u vremenu kada svi žele najbolje, znači savršenog dečka/curu, standardi su strašno porasli, ali istovremeno su ljudi sve dalje od tog savršenog. Kako kvaliteta koju tražimo raste, tako kvaliteta ponude pada, čudno, ali istinito. Postaje sve lakše biti savršen", komentirao je korisnik.

'Bilo gdje. Doslovno bilo gdje'

"Doslovno bilo gdje ako to društveni kontekst dopušta. Naravno da je najlakše naći nekog u klubu, ali manje je vjerojatno da ćeš u klubu naći tu koja traži ozbiljnu vezu. Normalno, možda i hoćeš, ništa nije isključeno. Ljudi se spajaju na svakakvim mjestima. Ako samo stojiš s pivom u ruci u kutu, nećeš naći ništa", zaključio je jedan korisnik.

"Bilo gdje. Doslovno bilo gdje. Jednom mi je žena uletjela u muškom WC-u jer sam je pustio ispred sebe (navodno je uz ženskom bila veća gužva)", ispričao je jedan korisnik koji je očigledno propustio priliku. "Snizi kriterije i naći ćeš je bez problema. Dođi ljeti na seosku zabavu, da se naći lijepih, pristojnih i radišnih. Naravno, nisu napucane kao Zagrepčanke, ali nisu ni staromodne u dronjcima", komentirao je jedan korisnika Reddita.

"Na tečajevima plesa ti uvijek nedostaje muškaraca", "Našao sam svoju na Tinderu ima cca 2 mjeseca", "Knjižnica, kursevi za jezike, klubovi, kafići, crkva/džamija/sinagoga", "Iskoristi priliku dok si na faksu i okružen si morem cura tvojih godina i obrazovnog statusa", neki su od savjeta koje je dobio zabrinuti korisnik Reddita.