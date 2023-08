Marija Zadravec iz Čakovca, poznatija kao "Sweet Mery", gradi uspješnu karijeru kao glumica u filmovima za odrasle u inozemstvu te je dobitnica brojnih nagrada. Predstavljala je Hrvatsku na Europskom natjecanju u seksu na kojem je osvojila 995 tisuća eura. Iako je rodom iz Hrvatske, već duže vrijeme živi u Njemačkoj i otvoreno govori o svojoj neobičnoj profesiji.

U emisiji "Puls Srbije" otkrila je kako je uopće ušla u svijet filmova za odrasle.

"Ušla sam sasvim spontano, prvo sam se počela fotografirati, zatim sam te fotografije dijelila na društvenim mrežama. Svi su željeli vidjeti moje necenzurirane fotografije. Na nagovor svojih fanova otvorila sam OnlyFans račun. Htjela sam isprobati i doživjeti nešto više. Zanimalo me kako izgleda snimanje u profesionalnoj produkciji", poručila je glumica, prenosi Kurir.

Marija je u svijet filmova za odrasle ušla prije dvije godine, a objasnila je i kako teku pripreme za snimanje.

"Snima se jedan film u jednom danu. Pripreme su takve, mnogi to ne znaju, prije svega je potrebno obaviti zdravstvene preglede, jer nitko ne želi preuzeti rizik, svi prolaze testiranja. Imamo unaprijed dogovoreno što i kako snimamo, prije toga se fotografiramo u različitim pozama, isto se događa i na snimanju, u osnovi znamo što radimo. Jedno snimanje traje tri sata s pauzama kako bismo dobili sat vremena kvalitetnog filma" - rekla je.

Prije ovog posla je imala svoj restoran u Čakovcu, u kojem je radila kao konobarica. S trenutačnim poslom je jako zadovoljna te nikad nije ni pomislila da bi mogla odustati.

S ovom profesijom dolaze i razne predrasude o Mariji, no nju to nimalo ne dira.

"Od ljudi koji me osobno poznaju i znaju moj karakter i osobnost, nema nikakvih predrasuda jer to je samo moj posao, to ne mijenja mene kao osobu. Međutim, preko društvenih mreža naravno da ima raznih predrasuda, ali time se ne opterećujem. Da me brine što netko misli, ne bih se bavila takvim poslom. Jeste li ikada poželjeli odustati od tog posla?", objasnila je.

Marija ne snima tijekom menstruacije. "Iako su neke produkcije htjele, ja to ne želim. A neostvarena želja mi je snimiti scenu s 50 muškaraca", priznala je te dodala da su muškarci puno jednostavniji od žena.

Sweet Mary je istaknula kako voli grupni seks jer što je više ljudi, to je opuštenija atmosfera. Do sada je snimila oko 20 filmova za odrasle.

