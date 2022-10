Sajam kulture građenja i održivog razvoja ArhiBau.hr jedan je od najvećih sajmova graditeljstva u regiji, s pratećom stručnom i znanstvenom konferencijom, a u organizaciji Društva arhitekata Zagreba održava se od 5. do 8. listopada u Areni Zagreb. Glavna tema ove godine su Izazovi oporavka i otpornosti – sudionici će raspravljati o zelenoj i digitalnoj tranziciji koja je uključena u sve projekte rekonstrukcija i novogradnje u budućem višegodišnjem razdoblju.

“ArhiBau.hr će i ove godine poticati razmjenu iskustava i znanja u cilju što bolje provedbe procesa u graditeljstvu, od prostornog planiranja, projekata, građenja, održavanja i obnove svugdje, a tako i na potresom pogođenim područjima, te unutar značajnih tržišnih poremećaja u graditeljstvu. Na konferenciji će primjerice gostovati profesori i stručnjaci iz Roterdama, Beča, Milana, Beograda, Zagreba i hrvatskih sveučilišta. ArhiBau.hr je prilika da se poduzetnici i poduzeća povežu s relevantnim osobama u građevinskom sektoru, a kroz konferenciju se upoznaju s temama bitnim za cijeli sektor, ali i javnost”, poručuje Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreba, napominjući kako je ulaganje u edukaciju jednako bitno kao i provedba.

“Digitalna i zelena tranzicija znače održivije, sretnije i učinkovitije zajednice. Važno je osigurati zalihu tih projekata kako bi se iz Plana oporavka i otpornosti te Kohezijske politike osigurala sredstva za njihovo financiranje”, dodaje Matković.



Program konferencije usmjeren je na arhitekte, projektante, graditelje, developere i predstavnike javne uprave. Prijave za konferenciju su u tijeku.

Cilj ArhiBau.hr-a je, kaže Matković, da bude centralna točka okupljanja koja veže arhitekturu s cijelim graditeljskim sektorom. “Ne možemo jedni bez drugih. Željeli smo objediniti sve koji se vežu uz arhitekturu, građenje, planiranje, projektiranje, elektro inženjere i strojare, sociologe, ekonomiste, developere i sve zainteresirane kroz centralnu točku okupljanja. Željeli smo staviti sve te teme na jedno mjesto, a ove smo se godine proširili i sa znanstvenom konferencijom relevantnom za cijeli sektor”, dodaje Matković.Već prvoga dana, glavnim konferencijskim predavanjem obratit će se svjetski priznati nizozemski arhitektonski studio MVRDV o temi izazova oporavka i otpornosti i njihovim arhitektonskim realizacijama. U program konferencije se nalaze: predstavljanja realizacija nizozemskog studija MVRDV, Boševski i Golubić, buro SKROZ predstavlja projekt Ekološke farme crnih slavonskih svinja. Hrvatski muzej arhitekture Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na izložbi Kinetičke arhitektonske kreacije predstavlja dijelove arhitektonske mape, kao i film o mapi i izložbi Andrija Mutnjaković, “Kinetic Architecture 1964 – 1990”. Na rasporedu su i arhitektonske realizacije 2022, predavanja iz područja arhitekture i urbanizma, baštine, Novog europskog Bauhausa i kulture građenja te niz drugih zanimljivosti.

Na više od 6 tisuća kvadrata izložbenog prostora, očekuju vas brojni izlagači - 3Dart, ACO, Aluplast, Amazon, ARS kopija, Beton Lučko, Draco Italiana, Dracopro, Durante, E.ON, Elsis, GREENiKA, Hauraton, HGK, Holcim, Hutterer&Lechner, ISO SPAN, Klio, Lorenčić, M Sora Norica, Meriteh, Nobel Water Systems, nZEB klaster, MDK građevinar, MFH Systems, MUZA, Opereta nekretnine, Orso, Pana Windows, PlanRadar, PPS Galeković, Roca, Samoborka, Schindler, Sensor Environmental Systems, Soudal, TECE, Tech Data, Trgo auto, TTM, Vaillant, Vermit, Visio Domus, Wienerberger, Windor, Ytong i drugi.

Informacije o kotizacijama, ulaznicama i popustima Program konferencije odvija se od 5. do 7. listopada 2022. od 9 do 17h. Cijena kotizacije za konferenciju iznosi 980 kuna + PDV 25% (130,07 EUR + PDV 25%). Informacije i prijave na www.arhibau.hr. Ulaznice za sajam se mogu kupiti na blagajnama na zapadnom ulazu u Arenu Zagreb, od 5. do 8. listopada 2022. u radno vrijeme sajma. Cijena dnevne ulaznice iznosi 35 kuna (4,66 EUR), a cijena četverodnevne ulaznice 100 kuna (13,27 EUR).

Popusti: 25% članovi HKIG, HKA, HKIE, HKIS, HGK, UHA (članovi s plaćenom članarinom); 50% članovi DAZ-a; 70% studenti. Člansku iskaznicu potrebno je pokazati pri preuzimanju akreditacija. Sudjelovanje na konferenciji boduje se u sustavu stručnog usavršavanja s ukupno 23 boda (A4, B4, C8, D4, E3) .

Pokrovitelji i partneri ArhiBau.hr 2022. su: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, povjerenica za demokraciju i demografiju Europske komisije - Dubravka Šuica, zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, Austrijsko veleposlanstvo – trgovinski odjel u Zagrebu, Talijanski institut za vanjsku trgovinu u Zagrebu (ICE Agencija), u suradnji s Veleposlanstvom Italije u Republici Hrvatskoj, Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet u Zagrebu, Građevinski fakultet u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, udruga IFMA Hrvatska te brojne druge institucije. Suorganizator znanstvene konferencije ove je godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.