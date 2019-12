RJEŠENJE ZA NAJGORI DIO ZAMATANJA POKLONA: Evo kako spriječiti da vam se papir uporno uvija u sredinu

Ona se pobrinula da joj se papir ne vraća natrag dok zamata poklon, i to uz pomoć najobičnijeg držača na metli

Zamatanje poklona nekima je prava noćna mora, osobito ako nisu do kraja ovladali tom praksom. Najgore je od svega što se rola ukrasnoga papira uporno zatvara kada je razvučete na stolu. No, jedna je žena otkrila savršen trik koji barem taj grozan dio uvelike olakšava.

Ona se pobrinula da joj se papir ne vraća natrag dok zamata poklon, i to uz pomoć najobičnijeg držača na metli. Pišući u Facebook grupi “Extreme Budget DIY & Life Hacks”, ova je korisnica pokazala kako držak od metle jednostavno provuče kroz rolu ukrasnoga papira i potom ga fiksira između dviju suprotnih stolaca, prenosi The Sun.

Što ako ste ‘kratki’ s papirom?

Nakon toga ste sigurni da vam se papir neće odmatati i da ćete ga bez muke odrezati ravno i točno u mjeru. Brojni su članovi grupe ozbiljno imresionirani ovim trikom, jedino im je žao što to nisu doznali prije. “Zašto ovo nije objavljeno nekoliko tjedana prije? To bi me spasilo od ispijanja triju boca vina”, komentirao je netko.

To nije jedini trik sa zamatanjem poklona koji je osvanuo na društvenim mrežama ovih blagdana. Jedna je žena tako otkrila da možete lijepo zamotati poklon čak i kad imate papira “na knap”. Jednostavno postavite dar dijagonalno po papiru i potom krajeve privlačite prema sredini u obliku trokutića dok se svi krajevi ne spoje na istome mjestu i onda ih samo učvrstite selotejpom.

ZAMATANJE POKLONA ZA POČETNIKE: Od boca do kutija – profesionalka je pokazala nekoliko super tehnika

KAKO ZAMOTATI POKLONE ČUDNIH OBLIKA: Uz ovaj genijalan vodič postat ćete ‘majstor’ bez previše truda

KAKO ZAMOTATI POKLON KAD VAM NEDOSTAJE MATERIJALA: ‘Skrojite’ kul omot od ostatka papira, a može i bez selotejpa