NAJBOLJE KOMBINACIJE ZA KIĆENJE BORA: Dojam će biti savršen samo ako uzmete u obzir ove važne stavke

Prevelik kontrast boja izgleda jeftino i kičasto, ove su kombinacije zato pun pogodak

Neki su svoje božićno drvce već okitili, a svi oni koji to planiraju učiniti “po propisu”, na Badnjak, još stignu razmisliti o harmoniji boja i ukrasa, kako umjesto lijepo dekoriranoga bora ne bi dobili neukusan kič.

Ako imate mogućnosti, postavite svoje drvce u blizini prozora jer će najbolje doći do izražaja zbog prirodne svjetlosti preko dana. No, ako u dnevnome boravku nemate mjesta, a hodnik vam je dovoljno prostran, to će onda biti bolja opcija. Svi će ga vidjeti već pri ulasku u vaš dom.

Pazite na nijanse zidova

Nakon što ste smjestili svoju jelku, odaberite temu koju želite ove godine, ali pritom pripazite da se boje na boru slažu s nijansom zidova prostorije u kojoj se nalazi. Tako ćete postići sklad, dok će prevelik kontrast ostaviti kičast dojam.

Uz snježna drvca, koja su posljednjih godina izrazito popularna, najbolje pristaju plavi, ljubičasti ili srebrni ukrasi, dok zelena boja drvca podnosi gotovo sve kombinacije.

Najbolje kombinacije s ljubičastom

ljubičasta i srebrna

ljubičasta i bijela

Najbolje kombinacije sa zlatnom

zlatna i crvena

zlatna i bijela

zagasita zlatna i srebrna

samo zlatna u različitim nijansama

Najbolje kombinacije s bijelom

crvena i bijela

bijela i drveni detalji

Najbolje kombinacije s plavom

plava i srebrna

plava i bijela