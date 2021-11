Pokaknuta nečime što joj se već dugo mota po glavi, jedina reditovka iz Hrvatske pitala je korisnike kako oni raspodijele kućanske poslove.

Za primjer je opisala svoj život. Ona je u vezi i s partnerom živi već godinu i pol. Zaposleni su u istoj firmi te rade jednako sati. Požalila se što većina poslova padne na kraju na nju.

"Raspravljali smo par puta o ovome i zapravo mi nije toliko teško odraditi nešto, koliko mi je naporno konstanto imati mental load i razmišljati što trebamo napraviti kada dođemo doma (npr. što ćemo kuhati za sutra, treba li oprati veš, treba li obaviti kupovinu, treba li izbaciti smeće itd). Mislim da on to ne shvaća jer je njegov odgovor "Reci mi pa ću ti pomoći" na što se meni kosa diže jer ne pomažeš ti meni ništa, ti isto živiš ovdje pa bi mogao početi misliti na prljavi veš, što ćemo jesti itd. Na kraju mi se niti neda reći što treba napraviti pa to odradim sama (za ovo sam si sama kriva, priznajem). Trenutna ideja mi je doslovno napraviti raspored po danima sa stvarima koje se trebaju odraditi, npr. ponedjeljak / srijeda / petak jedno kuha dok drugo odrađuje ostale sitnice po stanu koje ne zahtjevaju toliko vremena, a onda vikendom odradimo detaljnije čišćenje skupa", ispisala je Redditovka. Uskoro su uslijedili odgovori:

Prošla su vremena muško-ženskih poslova

"Stavila sam ploču na koju pišem, ali da i dalje je većina moje. I nemam ideje više kako to promijeniti. Oboje smo privatnici, naporno je, meni smeta nered, puni koševi za smeće, prljava kupaona, njemu ne... Još smo u kući pa je tu i okućnica. Nije da mene forsa da moram, ali mi je to kaos u kojem ne funkcioniram i kojeg ne odobravam... To su obrasci koje su roditelji trebali usaditi, teško je sad ljude mijenjati... Znam da nije od pomoći, samo da se izjadam.", napisala je jedna korisnica.

I drugi korisnici podijelili su svoja iskustva:

"Kod nas je situacija podjeljena ovak. Ja kuham i brinem o kuhinji te perem kupaonu, a žena pere veš i usisava/briše pod. Vikendom ja brišem prašinu u dnevnoj, a žena promijeni posteljinu. Ovu podjelu smatram podjednakom i kad nekom u društvu kažem kak smo mi to podjelili svi se iščuđavaju i vele da sam papučar. Moje je mišljenje da nema tu ženskih i muških poslova, zajedno živimo i trebali bi tak podjelit da svako dela nekaj, a i da opet imamo vremena za sebe i prijatelje. a ne da jedan rinta, a drugi igra igrice", bio je jedan od odgovora.

"Stvar je u prioritetima i perspektivi. Živio sam sa curom koja je peglala gaće i kuhinjske krpe, sa drugom koja bi oprala suđe na ruke prije nego ga stavi u perilicu, jednom (kratko) sa jednom kojoj je bilo normalno svaki dan usisavati... Ako imaš očekivanja od partnera, pobrini se da ih oboje razumijete i prihvatite. Obično je najefikasnije podjela odgovornosti - ti si odaberi nešto što misliš da bi on mogao zaje*** (npr. ako imaš svilenu košulju za peglati razmisli želiš li provjeravati je li svjestan podešavanja temperature na pegli) a njemu ostavi da opere wc i tuš. Isto tako budi spremna prihvatiti i to da svijet neće stati ako ne odradite detaljnije čišćenje svaki tjedan. Nije poanta u tome da ti njega uvjeriš da se nešto mora nego da to dogovorite zajedno", savjet je jednog komentatora.

Neka svatko napravi dva, tri kućanska posla

"Za kuhinju se dogovorimo- kak se kome da. Kad je nekakvo meso za ispeč, pohano, tortilje- to uglavnom ja radim. Juhe, čušpajzi i takvi kerefeki- ona. Veš staviti na pranje/ sušenje- ovisno ko je u blizini uređaja dok svira da je gotov. U teoriji ko vidi da treba staviti veš na pranje, taj stavi. Trenutno tak tempiramo sušilicu dok smo još budni ili dok se tek probudimo da je veš suh, odma se složi pa ga niti ne treba peglati. Suđe rijetko kad peremo, stavimo ga u suđericu najčešće. Čisće je i potroši se manje vode objektivno Ako treba pod oprati, opet se dogovorimo, ovisno ko kaj radi u tom trenu. Imamo robot usisavač- odradi svoj posao svaki 2.- 3. dan. Mislim da su prošla ta vremena muško- ženskih poslova. Napravimo zajedno nesto pa imamo više vremena za provesti opušteno", nadovezao se drugi.

"Evo jedna ideja. Napravite podjelu da svatko radi 2-3 kućanska posla. Tipa ako ti voliš kuhati, nek on nakon toga pere suđe. Ako ti pereš i peglaš veš, on nek brine o podovima i smeću. Ako ti čistiš kuhinju, on nek čisti kupanicu. Svatko je zadužen za 1 posao i sam si organizira kad mu paše da to napravi, a drugi ne misli na to uopće", kratko i jasno je poručio komentator.

"Počnite koristiti aplikaciju "flatastic" za podjelu kućanskih poslova", poručio je jedan komentator.

"Ima jedan trik koji provjereno radi. Nevjerojatno, ali za dogovor treba koristit riječi... "Ej, ove dane si ti zadužen/a za to, ja ove. Okej?"Javi rezultat", zaključio je jedan komentator.