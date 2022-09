Svjetski cijenjena gastrodelicija tartuf najčešće se veže uz Istru i njezine šume, u kojima te gljive pronalaze specijalno obučeni psi. No, ove podzemne gljive koja se prodaje i za desetke tisuće kuna po kilogramu, ima i u kontinentalnoj Hrvatskoj.

U radu "Prirodna nalazišta tartufa u Hrvatskoj i ekološki problemi njihovog razvoj", ističe se kako su "u prošlosti tartufi bili pronađeni u Motovunskoj šumi, u šumama oko Buzeta, Plovanije, Zagreba, Velike Gorice, na Kalniku, oko Siska, Sunje, Kutine, Lipovljana, Donjeg Miholjca, Petrijevaca i na poluotoku Pelješcu oko Bilopolja", a što je još bolje, gdje god su istraživači tražili, pronašli su ih.

Kontinent bogatiji tartufima od Istre

" U istraživanjima tartufa u Posavini i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pronađena su plodišta tartufa na svim lokacijama na kojima je vršeno traženje tartufa. Nova nalazišta tartufa koja su utvrđena bila su u šumama oko Bjelovara, Lipovljana, Nove Gradiške, Slavonskog Broda, Vinkovaca i Vrbanje Na svim lokalitetima na kojima su pronađeni tartufi utvrđena su plodišta nekoliko različitih vrsta tatrufa", navodi se u se radu objavljenom 2017.

Isto je istaknuo i Matija Josipović na Festivalu gljiva i ljekovitog bilja u Lonjskom polju. "Slavonija, Moslavina i drugi kontinentalni dijelovi Hrvatske kriju pravo bogatstvo podzemnih gljiva tartufa. Možda ih ima i više nego u Istri i zato treba puno raditi na istraživanju, ali i njihovom skupljanju", rekao je. A da nije sve na riječima, pokazao je time što je tartufe već pronašao i na području Krapinsko-zagorske županije, prenosi Agroklub.

'Istra imala prednost položaja'

Usprkos tome, i nakon pet godina to podzemno blago ostaje uglavnom netaknuto. "Zbog geografskog položaja razumljivo je da su tragači u Istri prvi saznali za vrijednost tartufa, a rekao bih da su uz to imali i dobar marketing, pa su svoj bijeli tartuf dignuli na svjetsku razinu i postižu cijenu od stotinu, pa do nekoliko tisuća eura za kilogram, ovisno o kvaliteti. Ipak, iako u Istri prvi pisani trag o traženju tartufa datira iz 1924. godine, Slavonija je tu u velikoj prednosti, jer austro-ugarski carski namjesnik Otto von Tauben još 1777. godine spominje traženje tartufa na ovim prostorima ", otkriva Željko Labaš za Glas Slavonije. I on je uvjeren da kontinentalna Hrvatska krije više tartufa od Istre.

Svaki pas se može istrenirati, ali jedna pasmina je nenadmašna

Govoreći o načinima pronalaženja te cijenjene i skupe delicije, Labaš preferira posebno istrenirane pse. "Svaki lovački pas može se obučiti za traženje tartufa, ali pas pasmine lagotto romagnolo u tome je nenadmašan. Ti psi imaju dugu povijest u lovstvu od 15. stoljeća kao tzv. vodeni psi za izvlačenje ubijene divljači iz vode, a netko je shvatio da zbog izuzetnog njuha mogu poslužiti i za traženje tartufa. Cijena lagotto romagnola danas je prihvatljiva, od 500 eura naviše.

Taj mali, čupavi psić velikih očiju, nevjerojatno živahan, obožava vlasnika i njegovu obitelj, a obuka mu se malo razlikuje od obuke pasa za traženje mina i narkotika. Sastoji se od nekoliko faza, a od početka je važno da vlasnik u svakom trenutku bude sa psom. Slijedi upoznavanje sa šumom, mirisom tartufa te kako postupiti kad ga nađe. Obuka je najskuplja, pa dobro dresiran pas za traženje tartufa čak dostiže i cijenu dobrog auta", tvrdi istraživač Labaš, dodajući da se svinja također može dresirati za traženje, jer ima bolji njuh, no njezina je mana što nezgodno slasni tartuf baš ne voli podijeliti s vlasnikom, a i nije praktična za prijevoz po šumama.