Tražite posao? Stručnjak objasnio kako vam AI može pomoći da se lakše zaposlite

Danas mnoge tvrtke traže prilagođene životopise, personalizirana motivacijska pisma te provode višestruke intervjue, a sve kako bi na kraju kandidati dobili odbijenicu putem e-maila. Zbog sve većeg broja krugova selekcije, veliki broj osoba suočava se s umorom od traženja posla i slanja prijava. No, novo istraživanje pokazalo je da bi umjetna inteligencija (AI) mogla olakšati taj proces.

Istraživanje platforme JobLeads pokazalo je da je čak 73% Amerikanaca koji su koristili AI prilikom prijavljivanja na posao, na kraju dobilo poziciju za koju su se prijavili. Prema Jan Hendriku von Ahlenu, suosnivaču i generalnom direktoru JobLeads-a, umjetna inteligencija može povećati šanse za zapošljavanje, a posebice kada je riječ o prolasku kroz sustave za praćenje prijava (ATS).

Neki životopisi ni ne dođu do ljudi

ATS sustavi koriste se za upravljanje velikim brojem prijava na način da automatski skeniraju životopise i motivacijska pisma u potrazi za ključnim riječima, vještinama i relevantnim iskustvima. Iako ATS sustavi ubrzavaju proces selekcije omogućujući poslodavcima pregled većeg broja prijava, mnogi životopisi nikada ne dođu do ljudi koji ih pregledavaju.

Andy Pardoe, autor knjige "Confident AI: The Essential Skills for Working with Artificial Intelligence", za Yahoo je rekao da kandidati mogu biti zanemareni ako njihovi podaci ne odgovaraju preciznim algoritamskim kriterijima.

Podaci iz Jobscan-a pokazuju da čak 99% tvrtki s Fortune 500 liste koristi ATS softver, dok 75% prijava nikada ne stigne do osobe koja je zadužena za zapošljavanje.

Jan savjetuje da osobe koje su u potrazi za poslom, koriste AI kako bi osigurali prolazak kroz ATS filtere, predlažući upotrebu relevantnih ključnih riječi i optimizaciju životopisa i motivacijskog pisma. Na taj način, ne samo da će prijava biti prepoznatljivija, već će i šanse za intervju biti veće.

Kako koristiti umjetnu inteligenciju?

Prema Janu, sve se svodi na četiri jednostavna koraka. Prvo, zadajte alatima jasan zadatak, opišite im što točno želite postići. Drugo, pružite mu uvid u vaš životopis te unesite opis posla za koji se prijavljujete. Pustite da umjetna inteligencija obradi podatke, ali svakako pregledajte i prilagodite dobiveno kako biste bili sigurni da tekst odgovara onome što tražite.

Ovdje nije riječ o tome da tehnologija obavlja posao umjesto vas, već o tome da iskoristite prijedlogu umjetne inteligencije. Kombiniranjem AI tehnologije s osobnim pristupom, Jan smatra da možete pronaći ključ za uspjeh na današnjem zahtjevnom tržištu rada.

