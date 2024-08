Dom vam je poput saune? Ovi jeftini trikovi pomoći će vam rashladiti ga

Visoke temperature tijekom ljetnih mjeseci mogu pretvoriti domove u prave "saune", posebice kada su klima uređaji i ventilatori izvan dosega.

Toplinski val često izaziva nelagodu i iscrpljenost, ali postoje učinkoviti načini kako rashladiti prostorije koristeći se prirodnim metodama. Umjesto oslanjanja na tehnologiju, jednostavni trikovi poput prirodne ventilacije, korištenja vlažnih krpa i promjene dnevnih rutina mogu donijeti prijeko potrebno osvježenje.

Kako rashladiti prostorije bez klime

Isključivanje elektroničkih uređaja te korištenje biljaka za stvaranje hladnijeg okruženja, dodatno mogu pomoći u snižavanju temperature. Ovi su koraci ekološki prihvatljivi, a mogu i znatno smanjiti troškove energije. S obzirom na sve učestalije ekstremne vrućine, važno je znati kako se prilagoditi i koristiti dostupne resurse. S nekoliko jednostavnih mjera, moguće je osigurati da vaš dom ostane ugodno utočište i tijekom najtoplijih dana.

Kako ljeta postaju sve toplija, a računi za kućanstva i dalje rastu, mnogi ljudi traže načine kako rashladiti svoj dom bez značajnog povećanja računa za struju.

Foto: Shutterstock

Obojite svoj krov u bijelo

Jeftinije rješenje za održavanje hladnoće vašeg doma moglo bi biti bojanje vašeg krova u bijelo i dodavanje posebnog reflektirajućeg premaza na vrh. To će smanjiti toplinu apsorbiranu kroz vaš krov djelujući kao toplinski štit. Boja i reflektirajući premaz obično koštaju oko 235 eura, a obično snize temperaturu u vašem domu do pet stupnjeva.

Foto: Shutterstock

Zaustavite dopiranje vrućine

Dodavanje zavjesa visoke kvalitete pristupačan je način za blokiranje topline. Oni mogu koštati od 18 do 120 eura, ovisno o veličini i boji, i učinkovit su način za sprečavanje ulaska topline u vaš dom. To bi moglo i smanjiti vaše račune do 35 eura godišnje.

Razmislite i o boji i vrsti zavjesa. Svijetle rolete i zavjese od deblje tkanine najbolje blokiraju toplinu. Tijekom zime ih možete zamijeniti tamnijima kako biste zadržali toplinu.

Foto: Shutterstock

Biljke pomažu kod rashlađivanja doma

Ne samo da s biljkama možete učiniti da vaš dom izgleda i miriše bolje, također možete smanjiti unutarnju temperaturu svog doma za čak 12 stupnjeva. Biljke hlade prostoriju procesom koji se naziva transpiracija, što je ekvivalent ljudskom znojenju. To uključuje biljke koje ispuštaju višak vode iz svog lišća kako temperatura raste, koja odlazi u zrak i hladi ga.

Za najbolje rezultate isprobajte nekoliko različitih biljaka poput bostonske paprati, aloe vere ili biljke zmije.

Foto: Shuttestock

Dodajte foliju za prozore ili prozirnu foliju

Folija za prozore zapravo zadržava mali sloj zraka, koji može spriječiti ulazak vrućeg zraka izvana, smanjujući unutarnju temperaturu. To je prilično pristupačan način da poboljšate energetsku učinkovitost svog doma, a da ga istovremeno održite hladnim. Većina folija za prozore također blokira UV zrake, što može pomoći u zaštiti vašeg namještaja od izbljeđivanja tijekom ljetnih mjeseci. Također, potpuno je prozirna, pa ako se pravilno nanese, nećete je ni primijetiti.

Ako ne želite kupovati foliju za prozore, možete upotrijebiti prianjajuću foliju da smanjite gubitak energije i spriječite ulazak topline. Međutim, malo je vjerojatno da će dugo trajati i možda nećete dobiti glatku završnu obradu, pa bi se možda isplatilo platiti komplet folije za prozore ako možete.

Foto: Shutterstock

Koristite termofor s hladnom vodom

Uzmite stari termofor, napunite ga hladnom vodom i zatim stavite u zamrzivač. Nakon što se zamrzne, možete ga koristiti za rashlađivanje gdje god se nalazili u kući. Kako biste lakše utonuli u san, možete ga staviti u podnožje kreveta ili ispod jastuka, piše Real Simple.

