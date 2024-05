Nema ništa goreg od plijesni koje se zavuku u prostorije. Pronađete sve moguće savjete kako bi ih se riješili, no ništa ne pomaže i onda to bude baš frustrirajuće. No, sada je jedna profesionalna čistačica otkrila tri koraka za koje tvrdi da besprijekorno uklanjaju plijesni.

Bea, pod korisničkim imenom na TikToku "Clean with Bea", razbila je svaki svoj korak dok ih je koristila u domu klijenta. Objasnila je da je svaka prostorija ženina stana bila "prožeta plijesni".

"Doslovno svaka soba imala je drugu vrstu plijesni koja je bila na različitoj razini rasta", rekla je Bea svojim pratiteljima.

Koraci za rješavanje plijesni

Za svoj prvi korak poprskala je zahvaćena područja svake sobe bijelim octom i ostavila da odstoji sat vremena prije nego što je obrisala čistom spužvicom za suđe. Stručnjaci tvrtke Service Master Restore objasnili su da iza bijelog octa stoji metoda uklanjanja plijesni.

"Octena kiselina koja je prisutna u octu ima pristojno jak pH od 2,5. Zbog ove visoke razine pH, ocat može poremetiti i zaustaviti rast plijesni, gljivica i drugih organizama", otkrili su.

Foto: TikTok

Koristeći OZO, Bea je raspršila tri posto vodikovog peroksid na pljesniva područja i ostavila da odstoji 15 minuta, a onda ga je obrisala.

"Vodikov peroksid prodire stvarno duboko i učinkovito, tako da ubija sve što je ocat propustio", rekla je.

Green Orchard Group otkrila je ulogu vodikovog peroksida u borbi protiv plijesni.

"Djeluje otpuštanjem kisika velikom brzinom, što ubija plijesan oksidacijom površine i razgradnjom proteina i DNK", objasnili su.

Foto: TikTok

Nakon što je ostavila sobe da se osuše preko noći, Bea je upotrijebila sprej protiv plijesni na bazi izbjeljivača kao posljednje oružje protiv zaraze plijesni.

Stručnjaci Healthlinea istaknuli su učinkovitost izbjeljivača u borbi protiv plijesni na neporoznim površinama kao što su kade i umivaonici.

"Iako bi izbjeljivač mogao biti rješenje za neporozne površine, on ne može doći do korijena plijesni i u potpunosti ga uništiti na poroznim površinama, kao što su suhozid i drveni podovi", napisali su.

Korisnici TikToka oduševljeni

Bea preporučuje da vlažnost zraka bude niska, na 55 ili niže, kako bi se spriječio ponovni rast plijesni.

U komentarima videa pojavila su se mišljenja mnogih korisnika TikToka, koji jesu ili planiraju isprobati ovaj trik.

Foto: TikTok

“Doslovno imam plijesan u većini prostorija i vaši videi mi daju nadu da ću se riješiti plijesni”, "Bio sam tako iznenađen koliku je razliku učinilo samo korištenje bijelog octa","Uskoro ću napraviti isto za strop vlastite kupaonice", “Moram ovo napraviti u svojoj kupaonici, nemamo ventilator pa je malo pljesnivo unutra”, "Živim u tropskoj klimi gdje plijesan buja. Ovo je od velike pomoći, hvala!", pisali su u komentarima.

