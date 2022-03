Dan pranja rublja može biti noćna mora. Uz toliko različitih postavki i uputa, može biti teško uvijek to učiniti kako treba.

Kada imate puno rublja za oprati, možete doći u napast ugurati sve rublje u perilicu i nadati se najboljem.

Vjerojatno ćete se moći izvući s time, sve dok ne ubacite crvenu košulju s bijelim rubljem.

Stručnjak otkrio u čemu je problem

Trgovina u Ramseyu, Cambridgeshireu je nedavno podijelila video na TikToku otkrivajući jednu ogromnu pogrešku koju svi uvijek čine.

Prema riječima stručnjaka za perilicu rublja, važno je nikad ne koristiti brzu postavku za neke stvari. Brzi program pranja može biti izvrsna opcija, pogotovo ako ste u žurbi i imate puno rublja za pranje, ali za teška opterećenja, poput ručnika, opcija brzog pranja može donijeti više štete nego koristi.

Što izbjegavati

S obzirom na to da ručnici postaju jako teški kada su mokri, brzo pranje od 28 minuta jednostavno nije dovoljno da se tkanina odvoji kako bi se ispravno očistila od mrlja, ali i činjenica je da težina ručnika može dugoročno oštetiti vašu skupu perilicu.

"Kada radi jako brzo i ti se ručnici zgrče zajedno, to dovodi do velikog opterećenja bubnja i on se počinje tresti", rekao je stručnjak.

Savjeti stručnjaka

Ako ste u žurbi, radije izaberite opciju pamuk na svojoj perilici, što obično traje oko dva i pol sata. Zatim pritisnite postavku brzine kako biste skratili vrijeme na oko sat i pol.

To će perilici dati dovoljno vremena da sve pravilno očisti bez dodatnog pritiska na nju.

Korisnici o savjetu

Gledateljima se sviđa taj jednostavan savjet: "To bi mogao biti razlog zašto mi je riknulo pet perilica rublja u posljednjih 10 godina."

Drugi je dodao: "Nikad ne koristim brzo pranje! Deterdžentu treba vremena da se otopi i ispravno djeluje."

A treći je rekao: "Moj mehaničar za perilicu rublja mi je ovo objasnio! Stvarno bi trebalo biti objašnjeno u priručniku", piše The Sun.