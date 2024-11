Savjetnik za štednju: 'Pogledajte kroz prozor! Ovo vam guta stotine eura godišnje'

Stručnjak za uštede podijelio je jedan značajan trik koji vam može ukazati na to trošite li na grijanje više novca nego što je potrebno. S obzirom na cijene u današnje vrijeme, svaka ušteda puno znači. Pa je tako i ovaj trik naišao na dobar odjek u javnosti.

Ovaj profesionalni savjetnik, na TikToku je poznat pod nadimkom @whichuk, kaže da je za ovo potrebno samo pogledati kroz prozor. Ako postoji pogreška, odmah ćete je uočiti, tvrdi.

''Ako ovako izgleda vaš dimnjak, možda gubite stotine eura svake godine'', pokazao je u videu.

Zatim je objasnio kako popraviti pogrešku, demonstrirajući to na kombiniranom kondenzacijskom bojleru. Pokazujući na prednju ploču, koja ima "brojčanik ili gumbe za kontrolu temperature protoka", rekao je, "većina ljudi ima postavljenu previsoku temperaturu''.

"To je temperatura vode koja se zagrijava u vašem bojleru, te zatim odlazi u radijatore'', kaže i dodaje kako samo smanjivanjem te temperature na 60 stupnjeva Celzijevih možete uštedjeti velike iznose.

''Ako nema brojeva, obično samo treba usmjeriti gumbe ravno prema gore'', kaže.

I ne trebate se brinuti da vam kuća neće biti ugrijana, jer promjena ove temperature nije isto što i promjena temperature na termostatu. ''Ako namjestite temperaturu na 21 stupanj na termostatu, ona će i dalje biti takva. Samo će možda biti potrebno malo više vremena da se ona postigne.''

Niža temperatura protoka na bojleru čini ga učinkovitijim i izbacuje "manje izgubljene topline iz dimnjaka", tvrdi ovaj savjetnik te ističe kako je najbolje ''fino ugađati temperaturu tijekom cijele godine''. Važno je naglasiti da ovaj trik možete primijeniti samo ako imate kondenzacijski plinski bojler.

Svi ostali trebali bi kontaktirati stručnjaka za eventualne probleme kod sustava grijanja.

"Ako ste zabrinuti zbog starog dimnjaka, budite uvjereni da je ovu postavku u potpunosti provjerio dimnjačar", zaključuje.

Pratitelji su se oduševili njegovim savjetima u komentarima. ''Uštedio sam hrpu novca na ovaj način'', napisao je jedan, ''odmah ću to učiniti'', dodao je drugi.

No naravno da uvijek ima i onih koji se ne slažu s tim da je ovaj način uštede najbolja ideja. ''Ja sam inženjer za sigurnost plina, Ne radite ovo. To je gubljenje vremena. I dalje ćete morati koristiti istu količinu energije za zagrijavanje istog prostora, ali će to trajati dulje'', napisao je jedan pratitelj u komentarima. Netko je upozorio i na to kako se to ne bi smjelo raditi samostalno zbog opasnosti od pucanja cijevi.

