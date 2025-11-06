Epilog dugogodišnje rasprave: Stručnjaci razbili mit o pranju posteljine i otkrili važan trik

Dugogodišnja rasprava o tome koliko često treba prati posteljinu i na kojoj temperaturi napokon je dobila svoj epilog. Stručnjaci se slažu – idealno je jednom tjedno. Specijalisti iz tvrtke Pizua Linens otkrili su zabrinjavajuće istine o higijeni spavaće sobe koje bi mogle utjecati na vaše navike spavanja. Kako navode, "grinje se iznimno brzo razmnožavaju i nastanjuju na mjestima poput madraca, posteljine i uzglavlja kreveta".

Čim zahladi i više boravimo u zatvorenom, populacija grinja počinje rasti. Važno je znati kako se boriti protiv ovih nevidljivih napasnika.

Tko su zapravo grinje?

Grinje su mikroskopska, osmonožna stvorenja koja uspijevaju u toplim i vlažnim okruženjima. Njihov izvor hrane su odumrle stanice ljudske kože i životinjska dlaka, zbog čega su kreveti za njih idealno stanište. Gdje god vi živite, velika je vjerojatnost da i one žive s vama, a njihov životni vijek je od 20 do 70 dana. Ipak, postoji učinkovit način da ih se riješite tijekom pranja rublja, i to bez upotrebe agresivnih kemikalija.

Optimalna temperatura za uništavanje bakterija

Stručnjaci su ponudili nekoliko taktika za suzbijanje ovih nepozvanih stanara, a ključna je pranje posteljine na optimalnoj temperaturi. Kako bi se uništile bakterije i grinje, savjetuju pranje sve posteljine, uključujući jastučnice, na programu od 60 stupnjeva, piše Express.

"Ova je temperatura idealna za ubijanje grinja, bakterija i alergena", napominju.

Istu preporuku daje i britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS). Oni ističu da se grinje otapaju u vodi, pa će pranje na nižim temperaturama privremeno isprati alergene, ali grinje će preživjeti i nastaviti se razmnožavati.

Važnost potpunog sušenja posteljine

Budući da grinje obožavaju topla i vlažna okruženja, ključno je osigurati da je vaša posteljina potpuno suha prije nego što je spremite ili vratite na krevet. Ako je posteljina i malo vlažna, to može dovesti do stvaranja plijesni i privući još više grinja.

Jednostavan trik koji čini čuda

Međutim, postoji još jedan iznimno jednostavan način za držanje grinja i drugih mikroorganizama podalje od vašeg kreveta, a sve što trebate učiniti jest – otvoriti prozor.

Clare, stručnjakinja za posteljinu iz tvrtke Belle Dorm, podijelila je ovaj koristan savjet: "S vremena na vrijeme dobro prozračite spavaću sobu tako da ostavite otvorene prozore i povučete posteljinu s kreveta. To će pomoći u borbi protiv klica, stjenica i grinja."

Kada povučete posteljinu, vlaga koja se nakupila tijekom noći može ispariti umjesto da se upije u madrac i pokrivače. To vaš krevet čini znatno higijenskijim. Dovoljno je ujutro otvoriti prozor na desetak minuta, a poplun i deke povući prema dnu kreveta. Nakon toga možete zatvoriti prozor i namjestiti krevet, koji će biti osjetno svježiji.

