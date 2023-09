Sigurno vam se nekada dogodilo da stavite stvari na pranje i da ih ne izvadite odmah iz perilice rublja po završetku programa. Događa se da tada dolazi do stvaranja neugodnog mirisa.

Kada se javlja neugodan miris

Moguće je ostaviti rublje nekoliko sati u perilici, a da on ipak zadrži miris i svježinu.

Ako se dogodi da morate izaći iz kuće i da rublje nema tko izvaditi, znajte da on vas on može čekati gdje ste ga ostavili i do 12 sati nakon pranja, ali u određenim uvjetima.

Prvo trebate znati - sadrži li perilica bakterije i je li prljava ili se iz nje širi neugodan miris kada je prazna. Ako je to slučaj, rublje koje odmah izvadite nakon pranja imat će također neugodan miris, koji će biti još izraženiji ako takvu odjeću ostavite nekoliko sati neraširenu.

Kako osvježiti perilicu rublja

Tada bi trebalo detaljno očistiti perilicu, sipajte ocat na mjesto gdje inače sipate deterdžent i uključite praznu perilicu da se opere, ako već nemate program za čišćenje perilice.

Drugi uvjet za svježe i čisto rublje nakon dugog stajanja u prilici je da sipate točno onoliko deterdženta koliko je propisano. Manje može biti nedovoljno, a više može imati kontraefekat, zalijepiti se za odjeću.

