Oni uglavnom dolaze u vaš dom iz zaraženih skladišta sa žitaricama. Odrasli su veličine oko 1,5 cm s dugim krilima koja su sivo-smeđa. Čim ste vidjeli da ovi leptiri ulaze u vaš dom i ormare, ispraznite i očistite sva područja na kojima ste ih vidjeli. To znači da sve stvari koje se nalaze u kuhinjskim ormarićima izvadite i operete ili bacite. Pazite na to da ne tražite samo žive moljce već i njihova jajašca koja su jako sitna. Posebno pazite na namirnice koje bi mogle imati rupice, one u kartonskim ili papirnatim kutijama. Čim vidite rupice na ambalaži, to znači da su se moljci i tamo nastanili. Jedno od skrivenih mjesta gdje se mogu nalaziti je i ispod poklopaca staklenih i plastičnih teglica.