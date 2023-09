Za većinu ljudi mogućnost posjedovanja vlastitog doma neostvariva je želja, posebice u Hrvatskoj.

Kada su Jeffrey Pfefferle i njegov partner Leon McNaught iz Amerike čuli da postoji nekretnina od jedan euro na tržištu u Italiji, mislili su da bi to bilo savršeno za njih, piše LAD Bible.

Nakon što su 2019. godine saznali za to povoljno ulaganje, par je iskoristio priliku da zajedno kupe svoj dom. A dvije godine kasnije, na kraju su kupili ne jednu, nego dvije kuće u Mussomeliju, na Siciliji, te su ih zajedno platili samo 32.001 euro.

Jeffrey je za CNN Travel rekao da ta kupovina nije prošla bez problema.

"Stvarno smo se za to borili od početka i to je promijenilo sve u našim životima. U zračnoj luci u Rimu uhvatila me panika kad smo promašili izlaz za let za Palermo. Srećom uspjeli smo uhvatiti drugi avion kasnije tog istog dana", ispričao je.

Ali kada su konačno stigli u Mussomeli, on i Leon su bili oduševljeni i kupili su potpuno namještenu kuću s antiknim namještajem i staklenim lusterima, a koštala ih je samo 30.000 eura. No, nisu se time zadovoljili. Kupili su još jednu nekretninu na četiri kata u središtu gradića za euro.

Godi im život u Italiji

"Uništili su je prethodni vlasnici i naš arhitekt kaže da je to lako popraviti. Elektrika je u redu, a vodovod je gotov", kazao je Jeffrey.

A osim jeftinog stanovanja, život na Mediteranu jako se svidio njemu i njegovom partneru. "To je mjesto koje nudi kvalitetu života i tu se više cijene ljudi nego novac. Tempo života je sporiji te su važne stvari prioritetne", rekao je Jeffrey.

"Okruženi smo zajednicom koja nam je pokazala izuzetnu brižnost i ljubaznost. To je mjesto koje nas je naučilo da je vrijeme naše najvrjednije vlasništvo i da je ono namijenjeno za život, i to za život u potpunosti s onima koje volimo i do kojih nam je stalo", dodao je.

Par se ipak morao prilagoditi talijanskom načinu života, koji je malo drugačiji od onoga na koji su navikli.

"Sve je sporije u usporedbi s SAD-om. Ne očekujte popravak kvara u kući preko noći, to traje dulje, ali ako nešto stvarno ne radi, a ključno je poput grijanja, onda su mještani superbrzi i iznimno dostupni. Susjedi također pomažu jedni drugima u SAD-u, ali u Mussomeliju postoji drugačiji način da se pazi na druge - kao što je to bilo u prošlosti", ispričao je Jeffrey.

