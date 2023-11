Određena područja vašeg doma ili ureda prljavija su od drugih, poput WC školjki i kanti za smeće. Međutim, vaš telefon, hrpa rublja u vašoj spavaćoj sobi pa čak i kolica u trgovini prekriveni su bakterijama koje mogu dovesti do infekcija i drugih trajnih zdravstvenih problema.

Telefone dodirujemo gotovo 100 puta dnevno, ali stručnjaci upozoravaju da uređaji sadrže 10 puta više bakterija nego prosječna WC školjka. Ta šalica kave koja stoji u uredu mogla bi biti puna E. coli, od koje svake godine oboli više od 250.000 Amerikanaca. Čak i puhanjem svjećica na rođendanskoj torti širi se više od 1000 sojeva bakterija.

Kolica za kupovinu

Kolica u trgovini mogu biti prekrivena fekalijama i imati više bakterija nego WC školjka.

Dr. Kunal Sood, liječnik za akutnu i kroničnu bol u Marylandu, na svom TikToku je upozorio na opasnosti kolica za kupovinu. Sood tvrdi da bi kolica u trgovinama mješovitom robom mogla biti izvor infekcija poput bolesti ruku, stopala i usta, koja uzrokuje ranice u ustima i osip na rukama i nogama.

Citirao je studiju sa Sveučilišta u Arizoni, koja je otkrila da je više od 75 posto kolica za kupnju bilo pozitivno na fekalne bakterije. "Studija je čak pokazala da su kolica za kupnju bila još prljavija od zahoda jer je veća vjerojatnost da će zahodi biti očišćeni od kolica", rekao je dr. Sood.

Preporučio je korištenje dezinfekcijskih maramica na kolicima prije korištenja.

Mobiteli

Podaci tvrtke Zippia pokazuju da prosječni Amerikanac provjerava svoj telefon oko 96 puta dnevno ili svakih 10 do 12 minuta. To znači da možete lako dobiti nekoliko vrsta bakterija, uključujući Staphylococcus, koji uzrokuje stafilokokne infekcije i MRA, infekciju uglavnom otpornu na antibiotike koja se može proširiti na krvotok, pluća, srce, kosti i zglobove ako se ne liječi.

Studija objavljena u časopisu Germs otkrila je da mobiteli učenika srednjih škola imaju 17.000 kopija bakterijskih gena. I istraživanje sa Sveučilišta u Arizoni pokazalo je da mobiteli imaju 10 puta više bakterija od većine WC školjki.

Pranje ruku i držanje telefona podalje od kupaonice, koja ima više bakterija, može pomoći u smanjenju klica.

Držač četkice za zube

Iako su četkice za zube namijenjene održavanju vaših zubi čistima, sami držači četkica rijetko se čiste, što ih čini leglom bakterija. To je zato što držač dolazi u kontakt s mokrom četkicom za zube najmanje dva puta dnevno, a ta vlaga omogućuje rast kvasca i plijesni.

Nalazi neovisne organizacije za javno zdravstvo NSF International pokazali su da više od jedne četvrtine držača četkica za zube sadrži bakterije poput E. coli - bakterije koje se obično nalaze u crijevima životinja poput goveda, koza, ovaca i jelena. Dok je većina bezopasna, neka mogu uzrokovati niz gastrointestinalnih simptoma, uključujući grčeve u želucu, krvavi proljev i povraćanje.

Točne brojke variraju, ali procjenjuje se da infekcije E. coli uzrokuju oko 265 000 bolesti i 100 smrti godišnje.

Uredske šalice za kavu

Ona šalica kave koju držite u uredu može se isprati na kraju dana, ali je još uvijek "utočište" za klice.

Studija sa Sveučilišta u Arizoni sugerira da bi to moglo biti zbog zajedničkih kuhinjskih spužvi koje se rijetko mijenjaju. Oni mogu nositi koliformne bakterije, što uključuje E. coli.

Doktor Jeffrey Starke, liječnik za zarazne bolesti u Teksaškoj dječjoj bolnici, rekao je za Wall Street Journal da bi dodavanje šećera i vrhnja u kavu moglo dovesti do širenja bakterija jer stajaća tekućina može potaknuti rast ekoloških patogena, posebno plijesni.

Ako bi odnijeli šalice kući i oprali ih u perilici posuđa, te bakterije bi se mogle ubiti zbog pare i visoke topline.

Rođendanska torta

Puhanje svjećica na vaš rođendan čini se nedužnim, ali kada vam grupa ljudi pomogne u tome, to može dovesti do ogromnih količina bakterija.

Studija iz 2017. u časopisu Journal of Food Research pokazala je da kada pušete u svijeće, širi se 1400 posto (15 puta) više bakterija na glazuru nego kada nisu ugašene.

Doktor Paul Dawson, stručnjak za sigurnost hrane na Sveučilištu Clemson koji je proveo studiju, rekao je za CNN: "Količina bakterija dosta varira od osobe do osobe ovisno o tome koliko je netko nemaran kada puše svjećice, ali se događa. Ne znam kolika je vjerojatnost da se ovo dogodi, ali zapravo, ako je netko bolestan, nosi bolest i puše u rođendansku tortu, doći će do prijenosa bakterije."

Međutim, doktor Dawson je rekao da vjerojatno nije opasno jesti ovaj kolač osim ako ste imunokompromitirani, stariji ili imate neku temeljnu bolest.

Perilica rublja

Mikrobiologija je pokazala da nekoliko virusa može preživjeti ciklus pranja rublja u perilici.

Istraživači su otkrili da su adenovirus, rotavirus i hepatitis A preživjeli kroz pranje i sušenje.

Adenovirusi su skupina respiratornih bolesti koje dovode do kašlja, groznice, curenja nosa i upale pluća. Rotavirus je vrlo zarazan i obično pogađa djecu mlađu od pet godina. To dovodi do teškog proljeva, povraćanja i crne stolice. Međutim, mnogo je rjeđi u SAD-u nego u drugim zemljama.

Ako se odjeća ostavi mokra dulje od 30 minuta, najbolje je napraviti još jedan ciklus na visokoj temperaturi kako bi se ubile preostale klice. Također, ako slažete čistu odjeću na površini, svakako je prvo obrišite, piše Daily Mail.

