Osvježite dom tijekom vikenda pomoću ovih šest načina s limenkom ili dvije boje

Ako ste zaposleni, preuređenje doma uvijek može predstavljati izazov. No sve se može i pojednostavniti. Prema riječima dizajnera interijera Shaya Hollanda, postoji mnogo načina kako možete osvježiti boje zidova u svom domu jednostavno i brzo preko vikenda koristeći pri tom svega limenku ili dvije boje, piše Real Simple.

Evo nekoliko savjeta.

Obloge, letvice i stropovi

Prvo prihvatite da ne morate obojiti cijeli zid. ''Jedan od načina da unesete svježinu je bojanje obloga, letvica ili stropa za nijansu svjetlijom ili tamnijom bojom od zidova'', kaže Holland. Možete, dodaje, biti i malo hrabriji, pa se poigrati nekakvim kontrastom, posebno ako je to više u vašem stilu.

Ormari

Ako imate ormar u spavaćoj sobi, ili ormar za kapute u predsoblju koji želite osvježiti, razmislite o bojanju. Holland kaže kako trenutno radi na jednom projektu gdje će istom bojom osvježiti ormar u maloj spavaćoj sobi, obloge, strop, zidove i police.

Možete obojiti ormar istom bojom kao što je obojena i soba, ili možete opet ubaciti sasvim drugačiju boju kako biste ga učinili posebnim.

WC-i i male kupaonice

Budući da su to uglavnom najmanje prostorije u stanu bojanje ne bi trebalo dugo trajati, ali bez obzira na to nikako nemojte zaboraviti da se pripreme nikako ne smiju preskočiti kako vaš trud ne bi bio uzaludan. ''Za te prostorije preporučujem da večer prije obrišete zidove, podne ploče i same podove'', kaže Siobhan Alvarez-Borland, stručnjak za Uradi sam projekte i životni stil.

Osim toga možda ćete morati premjestiti, prilagoditi ili ukloniti neke elemente poput umivaonika ili WC školjke. Ili se jednostavno pobrinite da ih dobro zaštitite prije početka radova.

Praonice rublja

Nema puno stanova poseban prostor za pranje i peglanje rublja, ali oni koji ga imaju mogu bojom učiniti ugodniji boravak u tom prostoru i time posao koji u toj prostoriji moramo obaviti učiniti ugodnim. Perilicu i sušilicu vjerojatno ćete ostaviti na svom mjestu tijekom bojenja, što znatno olakšava posao. Alvarez-Borland opet navodi kako je čišćenje prije bojanja jako bitno i kod ovih prostorija, jer u njoj uglavnom ima prašine i vlakana od tkanine koje mogu stvoriti probleme vašem preuređenju. ''Najvažnije je napraviti dobru pripremu. Nakon toga samo bojanje postaje jako jednostavno.''

Blagovaonice

Bojenje kuhinje može biti izrazito zahtjevno, ali blagovaonica je znatno jednostavnija. Alvarez-Borland savjetuje nanošenje više svijetlih slojeva umjesto da pokušavate potpuno prekriti zidove jednim slojem boje. ''Debljim slojevima treba dulje da se osuše, a može se dogoditi da nakon njega svejedno zaključite da je potreban još jedan sloj boje.'' I onda vikend više neće biti dovoljan za završavanje posla. Znači strpljenje vam može znatno olakšati ovaj zadatak.

Namještaj

Ako tražite super jednostavan način za osvježavanje doma, razmislite imate li neki komad namještaja koji biste mogli obojiti. ''Možda čak nećete htjeti obojiti cijeli komad namještaja'', kaže Holland. ''Na primjer, obojite li samo stražnje stijenke police za knjige ili okvire ostakljenih vrata od ormara može stvoriti snažan dojam, a i za sve će vam trebati puno manje vremena i novca''.

Ako imate ostataka boje kod kuće sve ovo postaje još jednostavnije. Samo kod bojanja namještaja svakako provjerite radi li se o površinama koje se mogu bojati poput komadi od punog drva ili drvenog furnira. I ne zaboravite prvo izbrusiti i pripremiti površinu.

