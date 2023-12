Iako nema ljepšeg od onog divnog, prodornog mirisa prirodnog božićnog drvca koji se proširi kućom čim ga unesete unutra, vjerojatno isto tako ne postoji ništa napornije od svakodnevnog čišćenja i skupljanja iglica koje otpadaju s njega. I skupljanja istih još mjesecima nakon što Božić završi, jer su se zavukle u parket, tepihe, namještaj i svuda uokolo.

Upravo su to razlozi, uz to što su povoljnija, zašto se sve više ljudi odlučuje na umjetna božićna drvca, koja su ponekad mnogo praktičnija i jednostavnija za održavanje. Također, jednom kad ugrabite neko lijepo umjetno drvce na popustu ili po povoljnoj cijeni, a čak i kad za njega izdvojite malo više novca, barem znate da ste nekoliko narednih sezona mirni jer ga doslovno morate samo pospremiti u kutiju ili vreću nakon što ga otkitite, a onda ga sljedeće godine jednostavno ponovno iznesete van i to je to.

Ne morate trošiti novac svake godine iznova, kao što je slučaj s pravim drvcima. Za sve one koji su od pravih borova već odavno odustali ili su odustali ove godine, pa su u potrazi za nekim umjetnim, ali jednako lijepim i raskošnim, odlučili smo vam malo olakšati posao. Evo nekoliko prekrasnih i stvarno se, barem za neka, ne bi reklo da su umjetna!

Umjetno božićno drvce klasično s bijelim vrhovima visine 120 centimetara, Bauhaus, 32,19 eura

Umjetno božićno drvce zeleno visine 180 centimetara, Jysk, 60 eura

Umjetno božićno drvce klasično s bijelim detaljima visine 150 centimetara, Lesnina XXXL, 54,99 eura

Naizgled pravi šumski božićni bor sa šišarkama visine 180 centimatara, Emmezeta, 89,99 eura

Luksuzni umjetni božićni bor visine 180 centimetara, delamart.hr, 57,90 eura

Umjetno božićno drvce visine 180 centimetara, Konzum, 35 eura

Umjetna sibirska smreka 3D visine 150 centimetara, bozicnadrvca.hr, cijena 132 eura

Umjetna božićna smreka visine 120 centimetara, Home Deco, 46.90 eura

Umjetno božićno drvce prekriveno umjetnim snijegom visine 150 centimetara, Home by Ciss, 99,41 eura

Umjetno božićno drvce sa snijegom visine 150 centimetara, Bima, 39,14 eura

