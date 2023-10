Iako su takozvane 'vrećice za život' puno bolje za okoliš, Agencija za standarde hrane (FSA) upozorava da ta pouzdana vrećica može dovesti do unakrsne kontaminacije. To je zato što dok nosimo hranu iz kupnje kući, ona će se vjerojatno prosuti, a nekuhana hrana poput mesa i povrća može doći u kontakt s potencijalno lošim posljedicama.

Bakterija u vrećicama

Jedno je istraživanje iz 2011. pokazalo da su među nasumično skupljenim vrećicama za višekratnu upotrebu pronađene bakterije u gotovo svima. Naime, Escherichia coli pronađena je u 8 posto svih vrećica. Bakterija koja se nalazi u crijevima ljudi i životinja, može uzrokovati trovanje hranom, ozbiljne infekcije te u nekim slučajevima i smrt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neće vam naštetiti svaki soj E.coli i neće svaka bakterija u vašoj torbi doći u kontakt s vašim ustima, ali ovi rezultati pokazuju da vrećice za višekratnu upotrebu, ako se redovito ne peru pravilno, mogu igrati ulogu u unakrsnoj kontaminaciji hrane", rekli su istraživači. U tim vrećicama može sirova hrana poput povrća, doći u kontakt s nekim bacilima, a da se zatim ne ispere. Zbog toga NHS predlaže da uvijek operete sirovu hranu prije nego što je pojedete.

Kako zaštititi svoju obitelj

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti sugeriraju da bi ljudi trebali držati povrće odvojeno od mesa dok ih pakiraju u svoje vrećice tijekom kupnje. Sirovo meso može sadržavati mnogo opasnih bakterija, uključujući E.coli. "Kada sokovi mesa uđu u vrećice i ostanu pohranjeni u prtljažniku automobila dva sata, broj bakterija se povećava 10 puta, što ukazuje na mogućnost rasta bakterija u vrećicama", rekli su stručnjici.

Prije nego što bacite sve svoje torbe i zauvijek odustanete od toga da budete ekološki osjetljivi, stručnjaci za čišćenje imaju nekoliko savjeta o tome kako najbolje održavati svoje vrećice higijenskima. Rekli su: "Torbe koje su izrađene od pamuka ili drugih materijala kao što je poliester, općenito se mogu prati u perilici kao što biste inače pratili te materijale. Preporučujemo da ih stavite na vruću vodu (najtopliju koju materijal može podnijeti bez skupljanja) s deterdžentom. Tako će vruća voda, kao i deterdžent, ubiti sve neugodne klice koje vrebaju u vrećici!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji su simptomi infekcije

Neki sojevi E.coli proizvode toksine (Shiga toksine) koji mogu uzrokovati teške bolesti. Jedan uobičajeni soj pod nazivom E.coli 0157 proizvodi takve toksine i obično je odgovoran za epidemije o kojima se izvještava u vijestima. Simptomi ove vrste su jaki grčevi u želucu, povraćanje i proljev koji može biti krvav. Oni obično traju do sedam dana ako nema komplikacija, ali neke infekcije mogu biti teške i opasne po život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posebno je po život opasna komplikacija nazvana hemolitički uremijski sindrom (HUS), koji se može razviti u - do 10 posto ljudi zaraženih oblikom E. coli koji proizvodi toksin. Ovo je teška komplikacija povezana s bubrezima koja može, u ekstremnim slučajevima, dovesti do zatajenja bubrega i potrebe za nadomjesnom bubrežnom terapijom, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: kako se analizira sladoled s bakterijama