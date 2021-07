Ako ste mislili da temeljito čistite WC školjku, mogli biste se razuvjeriti nakon otkrića profesionalne čistačice.

Stručnjakinja iz Melbournea koja stoji iza TikTok profila @thebigcleanco šokirana je sve ljubitelje čišćenja kada je podijelila pogrešku koju većina radi pri korištenju dezinfekcijskog sredstva na WC školjci.

Većina nas našprica dezinfekcijski sprej po školjci i odmah ga prebriše, no korisnica TikToka tvrdi da ga trebamo ostaviti barem 10 minuta jer u protivnom nismo ništa napravili. Ističe kako upravo to piše na ambalaži, no većina ignorira upute pri čišćenju.

"Samo zato što koristite sredstvo za dezinficiranje, ne znači da išta dezinficirate. Trebate čitati oznake na ambalaži. Sprejevi iz supermarketa trebaju ostati na površinama barem 10 minuta kako bi ubili bakterije", objasnila je.

Brojni šokirani TikTokeri u komentarima su izrazili svoje frustracije jer prije nisu znali za ovo.

"Ljuta sam. Dakle, tvrdiš da je moja WC školjka koju sam danas temeljito očistila i dalje prljava?", "Ovo mi je povećalo anksioznost. Moja kuća je rasadnik bakterija", "O moj bože, nikad ne čitam što piše na ambalaži", pisali su.