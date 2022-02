Amanda redovito snima videozapise o pokušajima čišćenja kuće dok pati od nesanice i brine o djeci te savjetuje da bi ljudi trebali "normalizirati nered" umjesto da osuđuju jedni druge.

Ova mlada mama koja je trudna s četvrtim djetetom, pati od nesanice i piše vlogove o problemima mentalnog zdravlja i o svakodnevnoj borbi s čišćenjem za svojom djecom.

Stanje njezine WC školjke

U svom TikTok isječku, ova Amerikanka prikazuje stanje svoje WC školjke koja je puna smeđih mrlja i grumena kose.

Razgovarajući s kamerom, Amanda kaže: "Ovo je WC školjka. Tako mi je neugodno zbog toga. Da, znam, jako neugodno. Nisam ga čistila već mjesec dana. Postaje jako prljavo, jako gadno. Molim te, nemoj me napadati. Shvaćam, znam. Prolazim kroz to pa ne moram to čuti."

Borba s čišćenjem

Dok je ova umorna mama ispuštala zvukove grcanja i povraćanja, ulijevala je izbjeljivač u WC školjku i prskala WC dasku i caklinu sa sredstvom za čišćenje. Zatim je istrljala s četkom za WC školjku s rezultatom ogromnog poboljšanja.

"Nije savršeno, ali je bolje", rekla je nakon što je na kraju sve isprala.

Uz kratki isječak je napisala:"Shvaćam, loše je i lijena sam čistiti kupaonicu, ali uspjela sam.“

Ovaj video je "lajkan" više od 35 000 puta u aplikaciji, ali gledatelji su podijeljeni.

Dok su jedni podržavali mamu i njezinu borbu, drugi su bili kritični, prenosi Daily Star.