Očiti nedostatak kod umjetnog božićnog drvca je taj što može izgledati lažno. Uz to što mogu biti manji nego što su se kupci nadali, grane mogu izgledati prilično rijetko. No, i za to postoji rješenje.

Bivša trgovkinja je otkrila svoje trikove kako umjetne jelke mogu izgledati "veće i punije". Taylor je podijelila svoj jednostavan trik kako da svečani ukrasi izgledaju bolje nego inače.

Kako umjetno drvce može biti punije i veće

U isječku objašnjava: "Dok sam radila u maloprodaji, naučila sam jednu stvar - kod grana božićnog drvca stavite dvije van, jednu gore pa opet dvije van, jednu gore. Tako će vaše drvce izgledati veće i punije."

Kada su vidjeli taj trik, mnogi su se oduševili pa joj je tako jedna osoba napisala: "Tjeraš me da poželim ponovno postaviti svoje drvce. Nisam znala za to". Druga osoba je dodala: "Da sam bar ovo vidjela danas ranije."

"Hvala! Postavit ću svoje u utorak i ovo je stvarno korisno", komentirala je jedna žena.

Zašto uopće imamo božićna drvca

Navodno je zimzeleno drveće bilo fascinacija za pagane oko 4. stoljeća. Predstavljali su im simbol života te su ih unosili u svoje domove i ukrašavali. U rimsko doba zimzeleni vijenci vješali su se tijekom praznika Saturnalije, koji se održavao od 17. do 23. prosinca. Iako nije bio Božić, nego proslava boga Saturna, postoje sličnosti između rimske svetkovine i božićne tradicije. To uključuje davanje darova, velike gozbe i postavljanje jelki.

Unatoč svemu tome, moderna verzija božićnog drvca navodno potječe iz Njemačke. Smatra se da je vjerski reformator - Martin Luther, koji je umro davne 1546. godine. Međutim, drugi tvrde da su pobožne kršćanske obitelji u Njemačkoj u 1600-ima postavljale jelku za blagdane. Božićna drvca u to vrijeme nisu bila popularna u Ujedinjenom Kraljevstvu i u SAD-u jer su se često smatrala simbolom poganstva. To se očito promijenilo 1846., kada su kraljica Victoria i njezin njemački suprug, princ Albert, poslali ilustriranu blagdansku čestitku 1846. Na čestitki su bili okupljeni oko božićnog drvca koje je bilo ukrašeno desecima kuglica i anđelom na vrhu, dok su pozirali uz svoju djecu. Taj čin je potaknuo veliki trend u Ujedinjenom Kraljevstvu jer je kraljevska obitelj u to vrijeme bila vrlo popularna. Tradicija od tada traje, s kuglicama, ukrasima, slatkim poslasticama i svijećama koje se postavljaju na drvce, piše Daily Star.

