Djevojka je u objavi na Redditu priznala da je zamolila jednu majku da napusti restoran sa svojim uplakanim sinom jer joj je njegovo vrištanje upropastilo večeru, prenosi The Sun.

Objasnila je da se sve odvilo u otmjenijem restoranu, u kojem većina gostiju želi uživati u hrani. Ona i njezin dečko sjedili su dva stola dalje od obitelji s vrištećim djetetom.

"Dok smo uživali u jelu, najmlađe dijete počelo je urlati, iz meni potpuno nepoznatog razloga. Kada kažem 'urlati', mislim na zvukove koji probadaju uši. To je potrajalo desetak minuta i tada sam postala živčana budući da sam platila za uživanje u obroku, a dijete nikako da ušuti", napisala je 23-godišnjakinja na Redditu.

U prepirku su se umiješali konobari

U tom trenutku je izgubila strpljenje i prišla obitelji, što nije prošlo dobro.

"Došetala sam do njihova stola i zamolila ih da izvedu dijete van dok se ne smiri jer gosti pokušavaju uživati u hrani. Majka se naljutila na mene, rekla mi je da je njezin sin samo dijete i da bih trebala pokazati malo suosjećanja. Odgovorila sam joj da sam platila da uživam u obroku i da ako već ne može utišati dijete, onda svima treba učiniti uslugu i izvesti ga vani", dodala je.

Nakon što se vratila za svoj stol vidjela je majku kako doziva konobara.

"Rekla mu je da sam bila nepristojna prema njoj i da joj je nelagodno zbog mene. Njegova kolegica se uključila rekavši kako to nije slučaj i da majka dopušta djetetu da plače dok drugi pokušavaju jesti. Roditelji su ubrzo nakon toga otišli, no ona me prije odlaska ošinula prijetećim pogledom", objasnila je gošća restorana.

Je li djevojka pretjerala?

Kada je ispričala prijateljici kako je reagirala, ona joj je poručila da je trebala biti "pristojnija". "Rekla sam joj da su odabrali biti roditelji i da bi, kao takvi, trebali bolje odgajati djecu. Mojoj prijateljici to se nije nimalo svidjelo", dodala je i upitala korisnike Reddita je li pretjerala.

"Sr*nje je, ali tim roditeljima nije trebalo da im priđeš i to kažeš", "Nije tvoja odgovornost da kritiziraš roditelje", "U redu, dijete je bilo iritantno, ali nije na tebi da prigovaraš roditeljima zbog toga", neki su od komentara.

Bilo je i onih koji su se slagali s 23-godišnjom gošćom restorana.

"Iako je roditeljstvo teško, postoje određeni obrasci ponašanja koji se moraju slijediti", poručila je jedna komentatorica.

"Platite dadilju, pobogu. Kada sam ja plakala, roditelji bi me izveli van", složila se druga.