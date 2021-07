Prvi spojevi znaju biti poprilično neugodni, no jedna djevojka nije se ni uspjela upoznati s dečkom jer je zbrisao kada ju je ugledao.

Naime, Samantha je na TikToku podijelila priču o najgorem spoju koji je doživjela, zbog čega je odlučila "odustati od muškaraca", piše The Sun.

"Odustajem od spojeva. Ovo večeras bila je kap koja je prelila čašu", poručila je povrijeđena djevojka.

Naime, tjedan dana ranije dogovorila se s dečkom za spoj na kuglanju. On ju je trebao pokupiti automobilom pa se spremila i čekala ga nekoliko minuta jer je kasnio. No, kada se pojavio pred njenom kućom, baš kada se Samantha približavala autu, on je samo nagazio na gas i odjurio.

"Ostala sam ukopana na mjestu bez objašnjenja, ičega. Zamislite kako biste se osjećali nakon toga jer ja se osjećam kao g*vno", rekla je djevojka.

Komentatori su joj ostavljali poruke podrške i ohrabrenja te su prozvali nepristojnog muškarca.

"Curo, predivna si. Njegov gubitak, nemoj odustati", "Vjerujem da je odbijanje poruka svemira da krećeš u pogrešnom smjeru. Imaj vjere, bolje sutra dolazi", "Ljudi mogu biti tako okrutni", "To nije bio muškarac, nego dječak", poručili su joj.