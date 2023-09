Katy Bampton udala se za kreatora sadržaja za odrasle Robbieja nakon samo četiri mjeseca veze, priznajući da ju je prvotno odbijao njegov posao, ali da se njezin način razmišljanja sada potpuno promijenio. Tridesetogodišnjakinja u potpunosti podržava neobičan posao svog supruga, koji uključuje snimanje pornografskih filmova te obrazovanje muškaraca i žena o tome kako poboljšati svoj ljubavni život.

"Znala sam što Robbie radi prije nego što sam ga upoznala, jer sam ga vidjela na Instagramu, i to me malo odbilo", rekla je Katy u intervjuu za SEEN TV. "Ali nakon što sam bolje upoznala Robbieja, shvatila sam koliko imamo zajedničkog i moj dojam se stvarno promijenio."

To je bio pravi šok za Katy, koja je objasnila da je njezin sadašnji suprug, koji se predstavlja pod umjetničkim imenom Robbie Oz, napustio njihov drugi spoj kako bi snimio scenu seksa s drugom ženom.

"Prvi put smo se poljubili na plaži, a onda je otišao snimati scenu, i činilo se tako normalnim", objasnila je. "Očito, imala sam malo 'Oh, je li ovo stvarno? Je li ovo stvarno?' Ali bilo je zaista, zaista." Katy je rekla da se od trenutka kad su se vjenčali prošle godine njezin način razmišljanja promijenio, s parom koji živi na Zlatnoj obali i prakticira "etičku ne-monogamiju". "Mislila sam da je biti u vezi i seks isto što i ljubav, ali naučila sam da je seks fizička razmjena između dvije osobe", objasnila je.

'Znala sam da je drugačiji i kliknuli smo'

"Naša veza temelji se na ljubavi i imamo toliko u našem odnosu i planovima za budućnost. Robbie i ja imamo svoje posebne stvari koje dijelimo zajedno, dok kad smo s nekim drugim, donosi to nešto uzbudljivo u naš odnos." Međutim, nisu svi prihvatili njihov "otvoreni" brak jer neki prijatelji i obitelj sugeriraju da Robbie prestane spavati s drugima - što Katy odbacuje. "Udala sam se za Robbieja zbog onoga što jest. Trenutak kad sam ga upoznala, znala sam da je nešto drugačiji i kliknuli smo, spojili smo se od samog početka", rekla je Katy.

"U prethodnim vezama nisam mogla biti svoja. Osjećala sam se kao da se skrivam i ne ponašam se u potpunosti onako kako jesam. "S Robbiejem nije bilo osude i mogla sam biti Katy kakva jesam." Dodala je: "Nikada nisam mislila da ću se udati za porno zvijezdu, ali evo nas. "Seks s porno zvijezdom naučio me mnogo o sebi. Ako bi se pojavilo bilo što što bi me činilo nesigurnom ili ljubomornom, znala sam da bi to bilo unutarnje putovanje od mene."

Robbie je rekao da je ušao u posao s seksom nakon što se pobunio protiv svojeg odgoja kao Jehovin svjedok u dobi od 18 godina i našao se u poliamornoj vezi s dvije žene. "Od tog trenutka, jednostavno sam naučio koliko sam mogao, i mislim da sam bio toliko zainteresiran za učenje da me odvelo putem podučavanja o seksu", objasnio je. "Ponosim se svojim radom, mislim da je to samo stigmatizacija starijih generacija gdje ljudi gledaju s visoka [na to] i smatraju ga 'prljavim'. Ali za mene je to samo kao i svaki drugi posao." Sada je Katy izgradila vjernu zajednicu na društvenim medijima kako bi poticala žene da se ne zarobljavaju u vezama koje društvo očekuje.