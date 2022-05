Desetljećima, pornografske fotografije i filmovi dominiraju kulturnom percepcijom seksa; uz njih ulogu su imali i erotski romani, no sada se javlja nova tehnika za buđenje srasti i postizanje orgazma.

Prema Gini Gutierrez, osnivačici audio-erotskog start-upa Dipsea, ona vjeruje da korištenje zvukova i mašte može proširiti naše seksualne horizonte. Ne samo to, već ovi zvukovi također mogu dovesti do zadovoljavajućeg seksa, osobito za žene. Dipsea je studio koji proizvodi kratke, seksi audio priče. No Gutierrez otkriva da vam ne trebaju priče kako bi pokrenuli strasti i pojačali orgazme.

'Svatko zamišlja svoj scenarij'

Prošlog tjedna, u glavnom govoru na konferenciji TED2022, Gutierrez je pokazala publici od 1500 ljudi kako se povezati sa svojom senzualnom stranom. Pustila im je isječak od pet sekundi oceanskih valova koji se obrušavaju na plažu.

"To nisu bili zvukovi za koje ste zamišljali da ću ih puštati, je l' da? Kladim se da svaka osoba u ovoj prostoriji zamišlja nešto malo drugačije, ali ispunjeno različitim detaljima o okruženju i okolnostima. Zvuk nevjerojatna stvar.", govorila je.

Predložak strasti

Gutierrez koristi zvukove kao predložak, na temelju kojeg um sam može popuniti praznine, likove i zaplete koji najbolje odgovaraju svakome ponaosob.

Prilikom kreiranja seksi scenarija, Gutierrez je rekao da se "vratite u svoje pamćenje kako biste zamislili ugodno okruženje ispunjeno detaljima svih osjeta".

Upravo zato je Gutierrez 2018. pokrenula Dipesa kako bi pomogla ljudima da iskoriste svoju maštu kako bi probudili strasti, "Nije prevara koristiti svoju maštu da vam donese više zadovoljstva", zaključuje.