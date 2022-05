Dojam na prvom spoju je jako bitan, on je ključan u kojem smjeru će se razvijati situacija. Kako se stvari ne bi odmakle kontroli, najbolje je dobro isplanirati što i kako napraviti na prvom spoju, dok na kasnijim spojevima se možete prepustiti.

Jednom Hrvatu se toliko svidjela jedna cura pa je kao mlad momak zatražio savjet na hrvatskoj inačici Reddita i pitao starije muškarce koliko bi bilo najbolje potrošiti novca na prvom spoju, koliko novca treba ponijeti za svaki slučaj.

Pitao ih je: "Koliko para je okej potrošiti za prvi dejt?"

50 kuna

Jedan muškarac mu je savjetovao da ne potroši puno na prvi spoj: "Prvi spoj obično do 50 kn oboje (kava, sok/pivo). Večera za prvi spoj mi nije fora, ono natrpana usta, a poanta je da popričamo i vidimo hoćemo li kliknuti. Drugi spoj neki kokteli, a usta se trpaju na trećem spoju eventualno", na što mu je odgovorio mladić koji je tražio savjet: "Ma dobro, nije strašno. Ne vodim je negdje gdje je preskupo, ali ću oko 100 kn ziher potrošiti. Možda da čak i preskočim to i samo predložim šetnju parkom i onda da odemo nešto popiti jer je više autentično i jeftinije."

Još jedan muškarac se složio da treba potrošiti 50 kuna maksimalno: "S obzirom na to da si napisao da si dosta mlad pa vjerojatno nisi pri novcima, mislim da je čisto dovoljno prošetati i otići na kavu/sladoled (u tom slučaju ti je dosta i 50-tak kuna) pa ako prođe dobro idući put odite na večeru. Sretno!"

100 kuna

"100 kuna ako će biti seksa", savjetovao mu je jedan muškarac s čime se još netko složio: "Sve zavisi iz koje ste kaste. Može biti 1000 eura i 100 kn. No, ako pitaš, vjerojatno si iz 100 kn kaste. Nadam se da je i ona."

"100 kn za prvi spoj, lik će bankrotirati ubuduće", savjetovao je treći.

300 kn

Da je ipak bolje ponijeti više nego da zafali mu je savjetovao jedan muškarac: "Ponesi bar 300 kn za svaki slučaj ako planiraš ti sve platit. (Pizza + piće + neki desert) x2 je 200 kn. Ne kažem da moraš toliko potrošiti, ni da hoćeš, ali uvijek postoji šansa da ćete iza toga otići prošetati pa uzeti sladoled ili sjesti u neki kafić pa čisto da ne ostaneš bez para. Gledaj na to kao na long term investment. Imam dojam da ste jako mladi i da vam je ovo jedan od prvih spojeva pa bi bilo dobro da vam ostane kao lijepa uspomena, a ne da se ocrniš kad ti zafali love. Ako sve prođe ok, a ona se ponudi platiti svoj dio, uvijek možeš biti smooth i reći: 'Ja častim ovaj put, a ti možeš sljedeći put, može? Npr. u petak? I tako si zaradiš drugi spoj. S obzirom na to da je prvi spoj, ne morate odmah na večeru, skroz je ok otići negdje gdje se može popiti kava ili pojesti kolač u opuštenoj atmosferi (a i koštalo bi te do 100 kn), tako da ono, no pressure da je moraš izvesti negdje ekstra."

Na to mu je odgovorio mladić koji je tražio savjet: "Hvala! Da, dosta sam mlad i ovo mi je 2. veza u kojoj sam bio zasad. Sviđa mi se cura i volio bih da bude nečega. Ne želim se sad ja hvaliti s novcem pred njom, ali da barem platim na prvom spoju da vidi da mu je stalo do nje."

Novci nisu bitni

"Skroz nebitno, ne moraš si uopće postavljati neku cifru koliko bi bilo okej potrošiti. Za prvi spoj je dosta i samo otići na piće, ali ako baš idete jesti, nećeš sigurno u neki skupi restoran. Plus, bilo bi okej i da se cura ponudi platiti pola", rekao mu je jedan.

Drugi je dodao: "Glupo razmišljanje. Ako je normalna cura isto će joj biti vodiš li ju na jastog ili na pivu na klupici. Samo plati pivu."

"Otkud mi znamo koliko tebi nije puno potrošiti? Jeb... ako će te prosuđivati preko cifre koju si izvalio, je li stvarno želiš izlaziti s takvom osobom", dodao je treći, na što mu je mladić odgovorio: "Mislim da si krivo shvatio pitanje. Nije u tome stvar. Ne planiram se sad ja kurč... kao mala vidi koliko para imam, nego onako prosječna cifra koju bih trebao ponijeti za svaki slučaj."

Savjet cure

Za kraj mu je jedna cura poručila: "Evo mišljenje jedne cure, za prvi spoj je po meni najbolje piće, večere su ipak malo ozbiljnije ako prvi puta baš izlazite."