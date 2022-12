Za osjećaj povezanosti: “Ako se vaš partner uzbudi kad čuje kako vičete tijekom seksa, onda to može biti korisna komunikacija koja povezuje partnere i potiče ih da to ponovno učine”, kaže profesor Barry Komisaruk, psiholog i autor knjige The Science Of Orgasm. Utvrđeno je da prozivanje imena vašeg partnera pomaže u jačanju veze, dok su kod heteroseksualnih parova psiholozi Gayle Brewer i Colin Hendrie otkrili da žene koje prave buku u krevetu imaju “pozitivne učinke na muško samopouzdanje”, što: “Može pomoći u jačanju vezati se i smanjiti rizik od emocionalne nevjere i napuštanja.” Upamtite, ne morate vrištati. Ipak, doista ne morate vrištati i vikati da biste uživali u seksu - neki od nas jednostavno radije šute dok se koncentriraju ili maštaju. "Ključ užitka je činiti ono što je dobro za vas", kaže Rhian. “Oni koji ne proizvode buku možda se suzdržavaju, zabrinuti su da će ih drugi čuti ili čak zabrinuti da će ih njihovi partneri osuđivati.