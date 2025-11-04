BMW Serija 1 i BMW Serija 2 Gran Coupé savršena su fuzija klasične ljepote i moderne tehnologije

Neke stvari jednostavno ne moraju vikati da bi ih se čulo. Dovoljno je da se pojave i sve drugo stane. BMW Serije 1 i BMW Serije 2 Gran Coupé upravo su takve: automobili koji pažnju ne traže, nego je prirodno privlače.

Profinjen dizajn, sportski stav i elegantna jednostavnost čine ih istinskim predstavnicima modernog BMW svijeta. Ako volite vožnju, ovdje nema puno filozofije: sjednete, pokrenete i uživate.

Uz to, za vozila financirana putem Erste Leasinga uz redovne uvjete financijskog i operativnog leasinga, korisnici vozila ostvaruju dodatne pogodnosti.

Savršeno srce automobila

U srcu oba modela nalazi se 1,5-litreni trocilindrični TwinPower Turbo motor sa 122 KS: lagan, agilan i iznenađujuće tih. Uparen je s automatskim Steptronic mjenjačem s dvostrukom spojkom, što znači brze i gotovo neprimjetne izmjene stupnjeva prijenosa.

Vožnja nije samo ugodna nego čista i precizna. Potrošnja iznosi 5,5 litara na 100 kilometara (WLTP), a ARB sustav kontrole proklizavanja radi nečujno u pozadini i brine da sve ostane pod kontrolom, čak i kad cesta nije savršena.

BMW Serija 1 Foto: Promo

Sve što trebate znati o BMW 116

U kabini vlada tišina i dojam da je sve na svom mjestu: 8,8-inčni zaslon, Live Cockpit Plus, parking senzori, stražnja kamera i sigurnosni asistenti su diskretna podrška vozaču. A ako želite još izraženiji sportski karakter,donosi ono što BMW zna najbolje: sportska sjedala, 18” M naplatke i prepoznatljive detalje koji bude emociju i prije nego što stisnete gas.

BMW Serije 1 Foto: Promo

BMW Serije 1 oduvijek je imao poseban status kod domaćih vozača: kompaktan, praktičan i agilan, ali s karakterom. Nova generacija podiže tu priču na novu razinu. Profinjen dizajn naglašava sportski duh, a unutrašnjost nudi više prostora nego prije uz dojam intime i fokusa koji očekujete od premium kompakta.

Prtljažnik sada nudi do 1.200 litara prostora, što znači da uz gradsku okretnost dobivate i ozbiljnu dozu praktičnosti. Standardna sigurnosna oprema uključuje sustave poput Lane Departure Warninga, stražnje kamere i Parking Assistant funkcije pa vožnja nije samo dinamična nego i opuštena i sigurna. Serija 1 je automobil za svaki dan, ali s dovoljno stila da vas ne ostavi ravnodušnima ni na otvorenoj cesti.

Sve što trebate znati o BMW Serije 216 Gran Coupé

Serija 2 Gran Coupé Foto: Promo

BMW Serije 2 Gran Coupé ima onaj pogled koji govori i prije nego što progovori motor. Produžene linije i zakošeni krov daju mu klasični coupé šarm, a unutrašnjost je pročišćena, tiha i elegantna. Ovaj automobil nije napravljen za buku nego za one koji cijene mirnu snagu.

Prtljažnik ima 430 litara kapaciteta, a serijska sigurnosna oprema uključuje Lane Departure Warning, Park Distance Control i Driving Assistant kameru. To je automobil koji balansira između sportskog stava i svakodnevne praktičnosti i upravo zato je toliko privlačan širokom krugu vozača.

Paleta boja s karakterom

Serija 2 Gran Coupé Foto: Promo

Alpine White i Black Sapphire za ljubitelje klasike. Skyscraper Grey za profinjenu suzdržanost. Melbourne Red za one koji žele ostaviti trag na cesti. Boje kod BMW-a nisu tek nijanse, one su osobni potpis.

Serija 2 Gran Coupé Foto: Promo

Zatamnjena stakla i jasne linije dizajna čine da svaka verzija izgleda snažno i elegantno, bez obzira na to gledate li je iz retrovizora ili s nogostupa.

Kad je svaka vožnja doživljaj

BMW Serije 1 Foto: Promo

BMW Serije 1 i BMW Serije 2 Gran Coupé nisu samo automobili. To su vožnje u kojima uživaš. U svijetu u kojem tehnologija često preuzima glavnu riječ, BMW uspijeva ostati vjeran onome što njegovi vozači najviše cijene, osjećaju dominacije za volanom.

Kompaktna okretnost BMW Serije 1 i profinjeni stav BMW Serije 2 Gran Coupéa pokazat će vam da vožnja još uvijek može biti vaš prostor slobode. A dodatnu sigurnost donose produženi paket jamstva (3 godine/200.000 km) i servisni paket (5 godina/100.000 km).



U aktualnoj ponudi svakako treba istaknuti BMW 116 s M Sport paketom već od 32.900 € uz mjesečni obrok od 329 €* te BMW 216 Gran Coupé s M Sport paketom već od 35.900 € uz mjesečni obrok od 359 €**.



Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i BMW Tomić & Co.

Prikazane akcije i uvjeti su informativni i neobvezujući. Moguće su promjene i pogreške u prikazu cijena i tehničkih podataka. Prikazane fotografije vozila su ilustrativne prirode i mogu sadržavati opremu koja nije na popisu opreme odabranog modela. Slike su informativnog karaktera.

*Izračun mjesečnog leasing obroka je informativan i izrađen je u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. kao davateljem leasinga. U mjesečni leasing obrok uključena su sva davanja, a izračun se bazira na akontaciji od 18,80%, na rok od 60 mjeseci i ostatak vrijednosti od 39,00% uz ograničenje godišnje kilometraže do 15.000 km. Leasing obrok je nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu. Trošak obrade ugovora iznosi 132,65 eura. Davatelj leasinga samostalno procjenjuje kreditnu sposobnost podnositelja zahtjeva za financiranje te sukladno ocjeni boniteta odlučuje o konačnim uvjetima financiranja. Za uvid u leasing ponudu s detaljnim parametrima, troškovima i uvjetima financiranja, slobodno se obratite s povjerenjem.

**Izračun mjesečnog leasing obroka je informativan i izrađen je u suradnji s partnerom Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o. kao davateljem leasinga. U mjesečni leasing obrok uključena su sva davanja, a izračun se bazira na akontaciji od 21,00%, na rok od 60 mjeseci i ostatak vrijednosti od 36,00% uz ograničenje godišnje kilometraže do 15.000 km. Leasing obrok je nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu. Trošak obrade ugovora iznosi 144,81 eura. Davatelj leasinga samostalno procjenjuje kreditnu sposobnost podnositelja zahtjeva za financiranje te sukladno ocjeni boniteta odlučuje o konačnim uvjetima financiranja. Za uvid u leasing ponudu s detaljnim parametrima, troškovima i uvjetima financiranja, slobodno se obratite s povjerenjem.