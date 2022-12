Nekada je odlična zamjena za doručak i nakon što ih pojedemo dugo se osjećamo siti, ali to nije jedina prednost ovog voća. Nova saznanja govore o mnogim drugim prednostima banana koje će vas iznenaditi. Banane sadrže kalcij, vitamin A, B, C, magnezij, vlakna. I što više točaka na sebi ima, to su njene prednosti veće, piše Espreso.

Ovo su neke prednosti jedenja dvije banane dnevno:

Niži tlak - Kalcij je poznat po svojoj sposobnosti da snizi krvni tlak, a to čini balansirajući efekte soli u tijelu.

Dobro je za srce - Kalcij, vitamin C i B6 su odlični za zdravlje srca. Konzumiranje samo 4.069 mg kalcija dnevno direktno je povezano sa 49 posto manjim rizikom od srčanih oboljenja.

Dobro je za probavu - Banane su odlična hrana za poboljšanje probave. Pomažu u borbi protiv žgaravice, loše probave ili zatvora.