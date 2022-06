Svi smo mi jako različiti, zar ne? Neka iskustva, iako slična, ne mogu se zaključiti kao ista. Ali svi dijelimo znatiželju o tome tko smo. Mnogo toga ovisi o našim obiteljima i, što je najvažnije, našim roditeljima.

Međutim, ponekad je te priče teže saznati, posebno za posvojenike koji nisu imali priliku upoznati svoje biološke roditelje.

Nakon dva desetljeća, jedan muškarac ponovno se susreo sa svojom rođenom majkom nakon što mu je poslala poruku na Facebooku, piše Bored Panda.

Jedna poruka je zauvijek promijenila život Benjamina Hulleberga. Dvadesetogodišnji zamjenski učitelj u srednjoj školi znao je od malih nogu da su ga posvojili njegovi roditelji, Angela i Brian Hulleberg.

Majka ga nikad nije zaboravila

Znatiželja u vezi s njegovom rođenom majkom pratila ga je tijekom godina, ali sve što je znao bilo je njezino ime - Holly.

Holly Shearer nikada nije zaboravila bebu koju je dala na posvajanje na Dan zahvalnosti prije 20 godina. Imala je 15 godina kad je dobila Benjamina.

"Zaslužio je majku i oca, dom s igralištem u dvorištu na kojem se može igrati, psa, sve te stvari koje mu nisam mogla dati", rekla je Holly za KSL TV.

Bila je to najteža odluka koju je Holly ikada morala donijeti, a Angela i Bryan brinuli su se za tinejdžera.

“Znali smo da Holly voli Benjamina od dana kada nam ga je predala”, rekla je Angela. “Voljela ga je cijelim srcem i dušom.”

Iako su godine prolazile, čežnja se nije smanjila. “Uvijek mi je bio u mislima. Još više za praznike i njegov rođendan, tobogan emocija”, rekla je Holly za GMA. Ženu su Hullebergovi obavijestili o životu njezine bebe pismima i slikama Benjamina.

Izgubili su kontakt

Nakon tri godine, pisma su prestala jer se agencija za posvajanje zatvorila 2014. S obzirom da ništa ne povezuje dvije obitelji i Holly zna roditelje samo po imenu, izgubili su vezu. Holly je rekla: "Stalno sam mislila na njega."

S procvatom društvenih mreža, Holly ga je počela tražiti na internetu. Nakon nekog vremena sletjela je na Benjaminovu stranicu na društvenim mrežama. “Imao je 18 godina kada sam ga našla i jako sam oklijevala,” objasnila je. “Događalo mu se toliko toga u životu… Tako da sam samo gledala iz daljine.”

Sve to vrijeme Benjamin je godinama pokušavao pronaći svoju biološku majku. Pisao je pisma, upisao se u registar posvajanja, pa čak i napravio DNK test.

Odjednom se sve promijenilo. I bila je potrebna samo jedna Facebook poruka, s Holly koja je čestitala Benjaminu rođendan. “Sjećam se točno mjesta na kojem sam bio kada sam dobio poruku. Bio sam na poslu. Bio sam strojar i sjećam se da sam bio u stroju broj 15”, rekao je Benjamin. “Nešto sam provjeravao, a dobio sam telefon i vidio njezinu poruku.”

Poruka koja mu je promijenila život

Poruka je glasila: “Sretan rođendan. Nadam se da ste imali divan dan!”. Benjamin je odgovorio: "Bok, otkud te znam?"

Holly je objasnila: “Ne poznaješ me. Što je čudno imati poruku od nepoznate osobe. Prije 20 godina donijela sam najtežu odluku u svom životu i dala svoju prekrasnu bebu na posvajanje u prelijepu obitelj. Nemam namjeru preokrenuti tvoj život naglavačke. Svaki dan sam razmišljala o tebi i konačno smogla hrabrosti poslati ti poruku. Želim ti sretan rođendan."

Benjamin je izjavio da ga je poruka pogodila, pronašla ga je jedina osoba koju je tražio. "Plakao sam. Sve su to bile vrlo pozitivne emocije”, rekao je. “Ali za mene je ovo dan koji sam čekao posljednjih 20 godina svog života i zamišljati da se to konačno događa bilo je nečuveno. Bilo je puno toga za uzeti.”

Nije gubio vrijeme, tražio je da se oboje sretnu. “Tražio je da se upoznamo, kao odmah, i bila sam pomalo šokirana,” rekla je Holly. “Nisam to očekivala, ali on je htio da se odmah upoznamo.” Planirali su se naći na večeri sljedećeg dana u Red Robinu s obje svoje obitelji.

Benjamin je dodao: “Nisam više bio voljan čekati. Čekao sam 20 godina i to mi je bilo dovoljno.” U objavi na Facebooku naveo je: “Moji korijeni. Moj DNK. Nikada u životu to nisam imao. Još jedna zabavna činjenica? Ovo sam dobio 20. studenog. Nacionalni dan posvojenja.”

Dana 21. studenog 2021. Holly i Benjamin konačno su se ponovno okupili, a njihove obitelji su bile u pratnji njih. Holly se prvo susrela s Angelom i Brianom, Benjaminovim posvojenim roditeljima. Holly je primijetila da su izgledali vrlo slično onome kako ih je zapamtila.

Zatim, nakon otprilike 5 minuta čekanja, stigao je Benjamin. "Prišao je i tapkao me po ramenu i radost me jednostavno preplavila, a mi smo samo sjedili grljeni oko pet minuta i plakali", rekla je. "Ne mogu vjerovati da se to dogodilo."

Benjamin je bio jednako oduševljen, ne vjerujući u stvarnost pred sobom. "Samo sam je pogledao i bio sam kao: 'Prava si, kao da si preda mnom.' I bilo je nadrealno", ispričao je. "Definitivno bih rekao da je to ostvarenje sna."

'Ostvarenje sna'

Njihov je sastanak trajao više od tri sata, a zatim je shvatio – radili su u istoj bolnici posljednje 2 godine. Benjamin volontira na odjelu intenzivne njege novorođenčadi, dok je Holly medicinska asistentica u bolnici u Salt Lake Cityju.

“Svako jutro ulazila bih kroz ženski paviljon da bih došla na posao. Tako da sam svaki dan prolazila pored NICU-a. Parkirali smo u istoj garaži, mogli smo biti na istom katu, nismo imali pojma da smo tako blizu”, rekla je Holly.

Otkako su se njih dvoje ponovno spojili, Benjamin se susreo i sa svojim mlađim polubratom i polusestrom. Pokušava se sastati s Holly u njezinom uredu barem jednom tjedno. Dovoljno su se zbližili da je sada naziva i 'mama'. “Sjesti sa svojom biološkom mamom, samo popiti kavu i razgovarati prije nego što odem u smjenu na NICU? Bilo je nevjerojatno", rekao je.

Ali Benjamin nije jedini koji je ushićen zbog ponovnog povezivanja sa svojom rođenom majkom. “To je jednostavno uzbudljivo. Ja sam dio njegovog života. Samo znam da je njegov telefonski broj u mom telefonu i da ga mogu nazvati ili mu poslati poruku bilo kada… to je nevjerojatno”, rekla je Holly. “Srce mi je puno.”

Izvor: St. Mark's Hospital/Facebook Izvor: St. Mark's Hospital/Facebook

'Srce mi je puno'

Za sve one koji su još u potrazi za svojim biološkim roditeljima, Benjamin savjetuje da ne odustaju. “Došlo je kad sam se najmanje nadao. Bilo je to nešto što se dogodilo iz vedra neba. To se ne događa svima.”

“Upoznavanje s mojom biološkom obitelji i upoznavanje sa svojom polubraćom i sestrama i susret s mojom biološkom mamom, bilo je vrlo ljekovito za mene. Postojala je mala rupa u meni za koju nisam znao i pronalazak njih je tu rupu ispununilo. Osjećam se vrlo cjelovito, osjećam se vrlo kompletno. Osjećam se kao da sam konačno spreman nastaviti dalje u svom životu.”