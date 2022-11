2. Smrt Johna F. Kennedyja pomogla je Amerikancima da stignu na Mjesec: Iako je ubijen šest godina prije no što su Neil Armstrong i Buzz Aldrin kročili na Mjesec, John F. Kennedy ipak je pridonio uspjehu misije. Mjesecima nakon što je Jurij Gagarin postao prva osoba koja je kružila oko Zemlje, "Mjesečev govor" Johna F. Kennedyja na Sveučilištu Rice 1961. inspirirao je naciju da nadmaši Sovjete i pobijedi u svemirskoj utrci. U svom govoru obećao je da će Amerika sletjeti na Mjesec do kraja desetljeća. Ali privatno, nije bio tako siguran da će se to dogoditi. Dvije godine nakon tog govora svemirski program Apollo se odužio i postalo je jasno koliko će novca i vremena biti potrebno. Također je bilo jasno da NASA neće sletjeti na Mjesec za vrijeme Johnova predsjedništva, čak i ako on bude ponovno izabran 1964. S obzirom da je Kongres smanjio NASA-in proračun, Kennedy je na sastanku s NASA-inim šefom Jamesom Webbom priznao: "Ne mislim da će program Apollo preživjeti". "Trenutno je svemir izgubio dosta svog glamura", razmišljao je Kennedy na svom sastanku s Webbom. “Ako budem ponovno izabran, nećemo ići na Mjesec u našem mandatu, zar ne?” Webb nije tako mislio, a Kennedy se složio, rekavši: “Ne idemo”. No, pokazalo se da je njegova smrt spasila svemirski program. Odlučan u namjeri da Kennedyjevo obećanje ostvari, predsjednik Lyndon Johnson uspio je osigurati više sredstava za NASA-u i provesti JFK-ovo obećanje u djelo.