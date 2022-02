Razdoblje perimenopauze i menopauze pravi je bauk za skoro svaku ženu zbog njihovih simptoma koji ponekad mogu biti dosta nesnošljivi. No, za to zaista nema razloga jer uz određene adaptogene, redovitu fizičku aktivnost i primjerenu prehranu, to razdoblje života možete provesti koliko-toliko bezbrižno.

Perimenopauza se obično javlja oko 45. godine života, a kod nekih žena može početi i ranije. Nakon oko pet godina dolazi do menopauze. Većini žena perimenopauza je gora od menopauze jer su simptomi poput valunga, noćnog znojenja, kroničnog umora, otežanog spavanja, glavobolja itd. puno izraženiji.

Kod svega toga adaptogeni ili tzv. superbiljke mogu biti od velike pomoći. Radi se o prirodnim preparatima koji uspostavljaju hormonsku ravnotežu u organizmu te tako djeluju umirujuće, revitalizirajuće, jačaju imuniteti i sl. Adaptogeni su dobili naziv od latinske riječi "adaptatio", što znači prilagodba.

Pojednostavljeno rečeno, oni normaliziraju lučenja hormona, tj. balansiraju aktivnosti endokrinog sustava podržavajući hipotalamičko - hipofizno - endokrinu os. Kod žena u perimenopauzi izraženo je lučenje kortizola (hormona stresa), dok je lučenje ženskih hormona u padu. Adaptogeni pomažu kod balansiranja tog hormonskog disbalansa.

Maca i sveti bosiljak

Najučinkovitija superbiljka kod perimenopauze i menopauze je maca (Lepidium meyenii). Ona je još poznata i pod imenom peruanski ginseng te uglavnom raste na visokim visoravnima Anda. Maca se kao terapija kod raznih tegoba koristi oko 3000 godina, a za nju se kaže da, između ostalog, poboljšava i libido. Maca je dobra za ublažavanje valunga te kod ostalih simptoma perimenopauze i menopauze poput problema sa spavanjem, razdražljivosti i sl.

Preporučene doze mace iznose od 1,5 do 3,5 grama dnevno. Ona djeluje poput estrogena pa se ne preporučuje uzimati ako imate rak dojke, rak maternice, rak jajnika, endometriozu ili fibroide (miome) maternice.

Tulsi ili sveti bosiljak (lat. Ocimum sanctum) podrijetlom je iz jugoistočne Azije, a nazivaju ga još i kraljem ljekovitog bilja. On se kao terapija rabi kod mnoštva zdravstvenih tegoba te potiče mentalnu ravnotežu. Žene ga često koriste jer se pokazao korisnim za ublažavanje kroničnog umora i ostalih simptoma perimenopauze i menopauze.

Kineska šisandra i azijski ginseng

Preporučena dnevna doza svetog bosiljka je 500 mg. Ne smiju ga uzimati osobe s hipotireozom jer on može smanjiti razinu tiroksina. Također, tulsi može usporiti zgrušavanje krvi, pa je poželjno da ga prestanete piti dva tjedna prije nekog operativnog zahvata. Uzimanje svetog bosiljka zajedno s lijekovima za dijabetes može uzrokovati veliki pad šećera u krvi.

Schisandra (kineska šisandra) poznata je i pod nazivom "bobica s pet okusa", a već stoljećima dio je tradicionalne kineske medicine. Ona je vrlo učinkovita kod ubrzanog rada srca (tahikardije), valungi i prekomjernog znojenja. Preporučena doza ploda šisandre u prahu iznosi od 1,5 do 6 grama dnevno.

Azijski ginseng (Panax ginseng) upotrebljava se kao terapija već više od 2000 godina u Kini. Iako se većinom reklamira kao podrška libidu te imunosnom sustavu i sl., on ima izrazito blagotvorne učinke i na simptome vezane uz perimenopauzu i menopauzu.

Azijski ginseng može pogoršati autoimune bolesti. Također, ne preporučuje se njegovo uzimanje ako imate problema sa zgrušavanjem krvi, patite od nesanice ili imate neku kardiovaskularnu bolest. Ne preporučuje se uzimati ako imate rak dojke, rak maternice, rak jajnika, endometriozu ili fibroide (miome) maternice.

Astragalus vam može pomoći

Astragalus (Kozlinac) stoljećima se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini te ima blagotvorno djelovanje na mnoga oboljenja. Osim što olakšava tegobe uzrokovane perimenopauzom i menopauzom poput kroničnog umora, srčanih bolesti i sl., ova terapija navodno usporava starenje i produljuje život.

Astragalus se ne preporučuje osobama koje imaju autoimune bolesti jer može pogoršati njihove simptome. On se na tržištu nalazi kao prah ili ekstrakt te u formi raznih tonika, pa je za njegovo doziranje potrebno pročitati upute na ambalaži.

Ipak, imajte u vidu da adaptogeni ponekad nisu svemogući te da možda neće uvijek ublažiti tegobe. Prije konzumacije nabolje bi bilo da se posavjetujete sa svojim liječnikom. Također, imajte u vidu kako nije preporučljivo dugotrajno konzumiranje adaptogena.

Uz njih, morate imati i dovoljno fizičke aktivnosti. Preporučljiva je joga u kombinaciji s vježbama snage, trčanjem ili šetanjem. Također, smanjite alkohol te jedite više svježeg voća i povrća.